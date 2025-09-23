"Das Sondervermögen kommt im Straßenbau nicht an" - Baustoffindustrie kritisiert Verschiebebahnhof beim Infrastruktur-Sondervermögen (FOTO)

Berlin (ots) - Seit Bekanntwerden der Finanzierungslücke von rund 12 Milliarden

Euro für Bundesfernstraßen wird intensiv über die Mittelverwendung des

Infrastruktur-Sondervermögens diskutiert. Anlässlich der Beratungen im Bundestag

zum Haushalt 2026 fordert die Baustoffindustrie als größter Nutzer im

Güterverkehr eine verlässliche Aufstockung der Straßenbaumittel.



"Ohne eine belastbare Infrastruktur kann unsere Wirtschaft nicht funktionieren",

betont Matthias Frederichs, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Baustoffe -

Steine und Erden e.V. "Für die Baustoffindustrie gilt das in besonderem Maße."

Nach einer aktuellen Studie des IW Köln entfallen rund ein Drittel des gesamten

Transportaufkommens in Deutschland auf mineralische Rohstoffe und Bauprodukte

wie Sand, Kies, Naturstein, Zement oder Transportbeton. Diese Güter werden

überwiegend per Lkw transportiert, da Gewinnungsstätten und Werke flächendeckend

im Bundesgebiet verteilt sind und die Transportwege in der Regel kurz bleiben.

Allein die Lkw-Tonnage bauaffiner Produkte beträgt mehr als das 2,5-Fache des

gesamten Güterverkehrs von Schiene und Wasserstraße zusammen.





Gerade mit Blick auf die hohe Transportintensität hatte die Baustoffindustrie

laut dem Branchenverband große Hoffnungen in das Infrastruktur-Sondervermögen

gesetzt, um endlich den seit Jahren wachsenden Investitionsstau aufzulösen. Doch

die aktuellen Haushaltsplanungen wecken Zweifel: "166 Milliarden Euro für

Verkehrsinvestitionen in dieser Legislaturperiode klingen beeindruckend. Doch

heruntergebrochen auf Jahre und Verkehrsträger bleibt kaum ein Aufwuchs

erkennbar", so Frederichs. Im Gegenteil: Kürzungen im Kernhaushalt führen dazu,

dass 2025 lediglich 1,5 Milliarden Euro mehr für Bundesfernstraßen zur Verfügung

stehen. In den Folgejahren steigt der Ansatz nur marginal - von 10 auf 10,8

Milliarden Euro jährlich. "Das Sondervermögen kommt im Straßenbau nicht an",

sagt Frederichs und mahnt daher dringend Nachbesserungen für den Bundeshaushalt

2026 an: "Die Bundesregierung muss Wort halten und sicherstellen, dass es sich

beim Sondervermögen um zusätzliche Investitionen und keinen Verschiebebahnhof

handelt. Nur so lassen sich die Finanzierungslücken bei der Autobahn GmbH

schließen und dringend benötigte Projekte realisieren." Sollten geplante

Vorhaben trotz historisch hoher Verschuldung gestrichen werden, wäre dies "eine

politische Bankrotterklärung". Stattdessen sei Weitsicht jetzt gefragt: "Schon

in wenigen Jahren wird der Sondertopf weitgehend ausgeschöpft sein, während die

Zinslast den Haushalt belastet. Bis dahin muss das Sondervermögen Wirkung

entfalten. Andernfalls hinterlassen wir der nächsten Generation nicht nur eine

marode Infrastruktur, sondern auch einen haushaltspolitischen Scherbenhaufen."



Die vollständige Studie "Baustoffe bewegen Deutschland. Strukturen der

Steine-Erden-Logistik und Herausforderungen für die Verkehrsinfrastruktur" steht

auf http://www.baustoffindustrie.de/ zum Download bereit.



