    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Das Sondervermögen kommt im Straßenbau nicht an" - Baustoffindustrie kritisiert Verschiebebahnhof beim Infrastruktur-Sondervermögen (FOTO)

    Berlin (ots) - Seit Bekanntwerden der Finanzierungslücke von rund 12 Milliarden
    Euro für Bundesfernstraßen wird intensiv über die Mittelverwendung des
    Infrastruktur-Sondervermögens diskutiert. Anlässlich der Beratungen im Bundestag
    zum Haushalt 2026 fordert die Baustoffindustrie als größter Nutzer im
    Güterverkehr eine verlässliche Aufstockung der Straßenbaumittel.

    "Ohne eine belastbare Infrastruktur kann unsere Wirtschaft nicht funktionieren",
    betont Matthias Frederichs, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Baustoffe -
    Steine und Erden e.V. "Für die Baustoffindustrie gilt das in besonderem Maße."
    Nach einer aktuellen Studie des IW Köln entfallen rund ein Drittel des gesamten
    Transportaufkommens in Deutschland auf mineralische Rohstoffe und Bauprodukte
    wie Sand, Kies, Naturstein, Zement oder Transportbeton. Diese Güter werden
    überwiegend per Lkw transportiert, da Gewinnungsstätten und Werke flächendeckend
    im Bundesgebiet verteilt sind und die Transportwege in der Regel kurz bleiben.
    Allein die Lkw-Tonnage bauaffiner Produkte beträgt mehr als das 2,5-Fache des
    gesamten Güterverkehrs von Schiene und Wasserstraße zusammen.

    Gerade mit Blick auf die hohe Transportintensität hatte die Baustoffindustrie
    laut dem Branchenverband große Hoffnungen in das Infrastruktur-Sondervermögen
    gesetzt, um endlich den seit Jahren wachsenden Investitionsstau aufzulösen. Doch
    die aktuellen Haushaltsplanungen wecken Zweifel: "166 Milliarden Euro für
    Verkehrsinvestitionen in dieser Legislaturperiode klingen beeindruckend. Doch
    heruntergebrochen auf Jahre und Verkehrsträger bleibt kaum ein Aufwuchs
    erkennbar", so Frederichs. Im Gegenteil: Kürzungen im Kernhaushalt führen dazu,
    dass 2025 lediglich 1,5 Milliarden Euro mehr für Bundesfernstraßen zur Verfügung
    stehen. In den Folgejahren steigt der Ansatz nur marginal - von 10 auf 10,8
    Milliarden Euro jährlich. "Das Sondervermögen kommt im Straßenbau nicht an",
    sagt Frederichs und mahnt daher dringend Nachbesserungen für den Bundeshaushalt
    2026 an: "Die Bundesregierung muss Wort halten und sicherstellen, dass es sich
    beim Sondervermögen um zusätzliche Investitionen und keinen Verschiebebahnhof
    handelt. Nur so lassen sich die Finanzierungslücken bei der Autobahn GmbH
    schließen und dringend benötigte Projekte realisieren." Sollten geplante
    Vorhaben trotz historisch hoher Verschuldung gestrichen werden, wäre dies "eine
    politische Bankrotterklärung". Stattdessen sei Weitsicht jetzt gefragt: "Schon
    in wenigen Jahren wird der Sondertopf weitgehend ausgeschöpft sein, während die
    Zinslast den Haushalt belastet. Bis dahin muss das Sondervermögen Wirkung
    entfalten. Andernfalls hinterlassen wir der nächsten Generation nicht nur eine
    marode Infrastruktur, sondern auch einen haushaltspolitischen Scherbenhaufen."

    Die vollständige Studie "Baustoffe bewegen Deutschland. Strukturen der
    Steine-Erden-Logistik und Herausforderungen für die Verkehrsinfrastruktur" steht
    auf http://www.baustoffindustrie.de/ zum Download bereit.

    Pressekontakt:

    Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V.
    Luke Voutta
    Leiter Politik & Kommunikation
    Tel.: (030) 7261999-23
    Mobil: 0176 473 82 782
    E-Mail: mailto:l.voutta@bvbaustoffe.de
    http://www.baustoffindustrie.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173545/6123382
    OTS: Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V.




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    "Das Sondervermögen kommt im Straßenbau nicht an" - Baustoffindustrie kritisiert Verschiebebahnhof beim Infrastruktur-Sondervermögen (FOTO) Seit Bekanntwerden der Finanzierungslücke von rund 12 Milliarden Euro für Bundesfernstraßen wird intensiv über die Mittelverwendung des Infrastruktur-Sondervermögens diskutiert. Anlässlich der Beratungen im Bundestag zum Haushalt 2026 fordert die …