Tui gefragt - Gute Perspektiven für das Wintergeschäft

FRANKFURT (dpa-AFX) - Tui-Aktien haben am Dienstag von positiven Buchungssignalen des Tourismuskonzerns profitiert. Der Kurs legte am Vormittag um 2,5 Prozent auf 8,13 Euro zu und kehrte damit über die 8-Euro-Marke zurück. Bei 8,23 Euro wurde aber die 50-Tage-Linie zu einer charttechnischen Hürde. Die Aktie blieb auch unter dem Vorwochenhoch von 8,34 Euro.
Positiv kommentierten Analysten vor allem die Buchungen für die bevorstehende Wintersaison. Karan Puri von JPMorgan sprach von durch die Bank ermutigenden Signalen. Auch Richard Clarke von Bernstein Research sah einen guten Start. Er äußerte sich erleichtert, nachdem es Anfang des Monats vom britischen Branchenunternehmen Jet2 eine Gewinnwarnung gegeben hatte.
Laut Tui liegen die Buchungen für den Winter ein Prozent über dem Vorjahresniveau. Für die Sommersaison waren sie etwas rückläufig. Dabei meldete Tui insgesamt steigende Preise. Experte Aarin Chiekrie vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown sieht darin einen klaren Beleg dafür, dass Verbraucher dem Reisen Priorität einräumen.
Der Reisekonzern hält sich auf dieser Basis für gut positioniert, um die im August angehobene operative Gewinnprognose in diesem Jahr zu erfüllen. Chiekrie teilt diese Erwartung auch längerfristig. "Solange sich die konjunkturellen Bedingungen nicht verschlechtern, erscheint die mittelfristige Prognose erreichbar", betonte der Experte im Hinblick darauf, dass das Ergebnis in den kommenden Jahren um 7 bis 10 Prozent steigen soll.
Chiekrie erwähnte auch eine verbesserte Bilanz, die es dem Konzern ermöglichen sollte, seine Stärken zu entfalten und die Kapazitäten zu erweitern. Experten halten es auch für möglich, dass Anleger bald wieder eine Dividende erhalten. Laut Cristian Nedelcu von der UBS könnte es im Dezember mit den anstehenden Jahreszahlen Neuigkeiten zur Dividende geben. Entscheidend sei wohl der Zufluss freier Barmittel.
Positiv bleibt auch das Echo der Analysten zu einer Partnerschaft mit dem Oman, die Tui in der Vorwoche vermeldet hatte. Diese hatte den Kurs am Donnerstag in ersten Reaktionen kurz auf das Hoch von 8,34 Euro getrieben. Der Bernstein-Fachmann Clarke begrüßt es, dass Tui kreative Wege findet, das eigene Geschäft ohne große Investitionen zu stärken. Oliver Wojahn von MWB Research sah darin ein Zeichen einer disziplinierten Mittelverwendung./tih/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 8,12 auf Tradegate (23. September 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,68 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,11 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 8,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von -1,57 %/+59,94 % bedeutet.
Natürlich läuft eine Dividende diametral entgegen den betriebswirtschaftlichen Interessen eines Unternehmen, weil Geld aus dem Unternehmen abfließt, das anderer Stelle betriebswirtschaftlich besser eingesetzt werden kann, sei es nun, um Investitionen zu tätigen oder Schulden zu tilgen, um damit Zinsaufwendungen zu verringern.
Einen positiven Effekt auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen und der fundamentalen Bewertung aufgrund einer nicht gezahlten Dividende vermag ich auch kaum zu erkennen. Nehmen wir mal an, das Unternehmen zahlt mit den 250 Mio. EUR Schulden zurück anstatt dies als Dividende auszuschütten. Dann spart das Unternehmen 12,5 Mio. EUR an Zinsaufwendungen ein. Das erhöht den Gewinn um knapp 2%, das EPS um 2,5ct und das KGV irgendwo an der zweiten Stelle hinter dem Komma. Das ist homöopathisch gering. Das lockt keine oder nur wenige Käufer an. Die Auswirkungen auf den Verschuldungsgrad sind da schon deutlich größer, aber wie schon geschrieben, da sehe ich bei einem EBITDA-Leverage von <1 keine Probleme.
TUI investiert in Wachstum und in neue Regionen, das darf doch auch mit Kapital unterlegt werden, sofern die Relation aus Kapital und Ertragspotential eine gesunde ist.
Dass der Kurs nicht sofort springt ist doch nicht ungesund, die Profis bewegen den Kurs und die benötigen nun mal Zeit um das sinnvoll einzuschätzen.