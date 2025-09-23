Wirtschaft
Dax weiter freundlich - Fokus auf Technologiewerte
"Die Investoren bleiben weiter ihrer Linie treu und fokussieren sich auf die Technologiewerte", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die Fantasie für die Software- und Halbleiterwerte komme aus den USA und den enormen Ausgaben zum Vorantreiben der KI-Aktivitäten. "Es zeichnet sich ein technologisches Wettrüsten zwischen den USA und China ab."
"Wer in dieser Phase das meiste Geld in die Hände nimmt und die beste Infrastruktur aufbauen kann, wird der Gewinner in den kommenden fünf bis zehn Jahren sein", so Lipkow. "Davon können auch mittels Zweit- und Drittrundeneffekten einige europäische Technologiekonzerne wie zum Beispiel Infineon, SAP und ASML profitieren."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1799 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8475 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,86 US-Dollar; das waren 29 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.eqs-news.com/de/
Der Rückkauf über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse startet ab dem 15. September 2025 und erfolgt innerhalb eines Zeitraums bis spätestens 14. November 2025 (einschließlich). Das Rückkaufprogramm dient ausschließlich dem Zweck der Zuteilung von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen, Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsführungen verbundener Unternehmen im Rahmen der bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramme (Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 ("Verordnung (EU) 596/2014")).
Ich glaube nicht an die 100% Zölle, da würde der Ami-Wirtschaft schnell Material fehlen und auch das Ami-Geschäft von IFX ist ja nicht umbedingt der totale Bringer. Von daher scheinen mir mögliche Zölle nur geringe Wirkung auf das Geschäft von IFX zu haben. Die Börse untertreibt und übertreibt halt mal wieder. Auf jeden Fall lassen sich auf kurzem Wege mal schnell 5 - 10% holen. Der Kurs im Moment ist auf jeden Fall m.M. ein klarer Kauf, aber nie das Verkaufen wieder vergessen.
Wenn man sich diesen Verlauf ganz nüchtern betrachtet, sieht man deutlich, dass man hier (von wenigen Ausnahmen abgesehen) als langfristiger Anleger über die letzten Jahre kaum einen Cent verdienen konnte, sollte man nicht clever genug gewesen sein da oben seine Bestände permanent, einem Swingtrade gleich, glattgestellt zu haben.