    Drohnensoftware-Entwickler

    Ist dieses Schweizer Defence-Start-up das "Microsoft der Drohnen"?

    Der Drohnensoftware-Entwickler Auterion erhält 130 Millionen US-Dollar für seine Expansion. Mit innovativer Drohnensoftware will man die Verteidigungsindustrie revolutionieren. Anleger spekulieren schon über einen IPO.

    Foto: Chiang Ying-ying - AP

    Das Zürcher Defence-Start-up Auterion hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 130 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um seine Expansionspläne – insbesondere in geopolitisch sensiblen Regionen wie der Ukraine und Taiwan – voranzutreiben. Das Unternehmen entwickelt Softwarelösungen für unbemannte Militärdrohnen, sieht sich als technologischer Vorreiter und hat das Ziel, die Branche mit einer offenen Plattform zu revolutionieren, die Drohnen kostengünstiger und effizienter macht, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg

    Die Finanzierung wurde von Bessemer Venture Partners angeführt und von bestehenden Investoren wie Lakestar und Mosaic unterstützt. Laut CEO Lorenz Meier beläuft sich die Bewertung von Auterion nun auf mehr als 600 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen plant, die Mittel zu nutzen, um das eigene Team zu vergrößern, Büros weltweit zu eröffnen und strategische Übernahmen durchzuführen. Diese sollen die Kompatibilität der Software mit verschiedenen Drohnen-Hardwarelösungen verbessern.

    Auterion ist Teil eines größeren Trends, bei dem immer mehr kleine Rüstungsunternehmen Rekordsummen an Kapital erhalten, da Investoren auf die steigenden Verteidigungshaushalte in Europa setzen. Besonders in der Ukraine spielen Drohnen eine zentrale Rolle und NATO-Staaten suchen zunehmend nach Möglichkeiten, diese unbemannten Fluggeräte auch in der Luftabwehr einzusetzen.

    Auterion wurde 2017 in Zürich gegründet und begann zunächst mit der Entwicklung von Software für Lieferdrohnen. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs im Jahr 2022 verlagerte das Unternehmen jedoch seine Ausrichtung auf den Verteidigungssektor. Die Software von Auterion ermöglicht es Drohnen, ihre Navigation und Zielverfolgung zu verbessern und somit kostengünstigere und effektivere Lösungen zu bieten. Ein Schlüsselmerkmal ist das sogenannte "Swarming", bei dem mehrere Drohnen synchron zusammenarbeiten.

    Meier vergleicht den Ansatz von Auterion mit dem von Microsoft Windows. Während sich viele Konkurrenten wie Anduril und Helsing auf die Entwicklung von Drohnen-Hardware konzentrieren, fokussiert sich Auterion ausschließlich auf Software. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, mit verschiedenen Drohnenherstellern und großen Rüstungsunternehmen zusammenzuarbeiten.

    So hat das Unternehmen bereits einen Vertrag über 50 Millionen US-Dollar mit dem US-Verteidigungsministerium abgeschlossen, um kostengünstige, Langstreckenwaffen zu entwickeln. Darüber hinaus wurde in diesem Jahr ein mehrjähriger Vertrag mit der Armee Taiwans unterzeichnet. Auch in der Ukraine kommt die Technologie von Auterion bereits zum Einsatz, um die Vielzahl an Drohnenmarken dort in einem koordinierten "Schwarm" zusammenzuführen.

    Mit der frischen Kapitalzufuhr plant Auterion weitere Verträge mit europäischen Staaten abzuschließen. Investoren setzen darauf, dass Auterion in Zukunft eine Schlüsselrolle bei der Integration von Softwarelösungen in die Verteidigungsindustrie spielen wird. Trotz der frühen Marktphase sind die Aussichten auf breite Akzeptanz und weitere Partnerschaften vielversprechend.

    Aktuell plant Auterion keinen Börsengang. Es gibt jedoch Spekulationen, dass ein solcher Schritt in Zukunft möglich sein könnte, da das Unternehmen im Verteidigungssektor wächst und strategische Partnerschaften, wie mit Rheinmetall, eingeht. Derzeit bleibt Auterion ein privates Unternehmen, doch über Plattformen wie EquityZen können Investoren in das Unternehmen investieren. Ein möglicher Börsengang würde von der weiteren Expansion und den Zielen des Unternehmens abhängen.

     

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
