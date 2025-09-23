Kenvue - Aktie schießt in die Höhe +5,38 % - 23.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Kenvue Aktie. Mit einer Performance von +5,38 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Kenvue ist ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Pflegeprodukte mit bekannten Marken wie Tylenol und Listerine. Es konkurriert mit Procter & Gamble und Unilever und punktet durch starke Markenbekanntheit und Innovation.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Kenvue in den letzten drei Monaten Verluste von -18,43 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kenvue Aktie damit um -2,73 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,41 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kenvue -26,49 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

Kenvue Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,73 % 1 Monat -17,41 % 3 Monate -18,43 % 1 Jahr -26,24 %

Informationen zur Kenvue Aktie

Es gibt 2 Mrd. Kenvue Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,15 Mrd.EUR wert.

Kenvue Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kenvue Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kenvue Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.