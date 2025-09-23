Coinbase pumpt Bitcoin-Kredit über 100 Millionen US-Dollar in CleanSpark

Der US-amerikanische Bitcoin-Miner CleanSpark hat bekannt gegeben, sich eine zusätzliche Kreditlinie von 100 Millionen US-Dollar bei Coinbase Prime, der institutionellen Sparte der Kryptobörse Coinbase, gesichert zu haben. Der Kredit ist durch die Bitcoin-Bestände des Unternehmens besichert und erweitert eine bereits bestehende Finanzierungsvereinbarung, die im April auf bis zu 200 Millionen US-Dollar ausgedehnt wurde.

Laut der Mitteilung plant CleanSpark, die frischen Mittel für drei Kernbereiche einzusetzen: den Ausbau seiner Energieinfrastruktur, die Skalierung des Bitcoin-Minings sowie die Entwicklung von High-Performance-Computing-Kapazitäten an ausgewählten Standorten.

"Accretive Growth mittels nicht verwässernder Finanzierung steht im Zentrum unserer Kapitalstrategie", erklärte Gary Vecchiarelli, Chief Financial Officer und Präsident von CleanSpark. Vorstandschef Matt Schultz ergänzte, man sehe "enorme Chancen", das Mining-Wachstum zu beschleunigen und gleichzeitig bestehende Assets zu optimieren. "Wir sind stolz darauf, unsere Beziehung zu Coinbase Prime auszubauen, während wir weiter Megawatt zu unserem Portfolio hinzufügen und alternative Nutzungsmöglichkeiten für einige unserer Rechenzentren erschließen", so Schultz.

Miner setzt auf strategische Differenzierung

CleanSpark betreibt mehrere Rechenzentren in den USA und ist in Regionen mit günstigen Strompreisen positioniert. Laut dem jüngsten Earnings Report erreichte das Unternehmen im Juni eine Hashrate von 50 EH/s und hat seine Bitcoin-Reserven auf über 12.700 BTC im Wert von rund 1,43 Milliarden US-Dollar ausgebaut. Damit zählt CleanSpark zu den zehn größten börsennotierten Bitcoin-Haltern.

Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern setzt das Unternehmen zunehmend auf Bitcoin-besicherte Kredite statt auf Aktienemissionen oder den Verkauf von geminten Coins. "Das ist ein bedeutender strategischer Unterschied", so Vecchiarelli, "denn viele Wettbewerber verlassen sich weiterhin auf Eigenkapitalverwässerung oder steigende Verschuldung, um ihre Reserven zu finanzieren."

Branche reagiert auf steigende Kosten

Die Expansion CleanSparks erfolgt in einem Umfeld, in dem Mining immer kapitalintensiver wird. Bitcoin-Hashrate und -Schwierigkeit haben Rekordwerte erreicht, während Transaktionsgebühren zuletzt unter 1 Prozent der Block-Rewards fielen. Hinzu kommen steigende Hardwarepreise, Lieferkettenprobleme und neue Importzölle auf Mining-Rigs aus Asien, die seit März die Kosten für US-Unternehmen erhöhen.

Andere Miner reagieren ähnlich: Hut 8 hat seine Kreditlinie im Juni auf 130 Millionen US-Dollar verdoppelt, Riot Platforms vereinbarte bereits im April einen 100-Millionen-Dollar-Kredit mit Coinbase. Experten sehen in Bitcoin-besicherten Krediten eine Alternative zur Eigenkapitalfinanzierung und erwarten, dass sich dieser Trend im Sektor verstärkt.

Die Aktie von CleanSpark schloss am Montag 0,88 Prozent höher bei 13,74 US-Dollar. Auf Wochensicht liegt das Papier sogar 33 Prozent im Plus und seit Jahrsbeginn über 49 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



