U.S. Polo Assn. unterstützt die XV. Polo-Europameisterschaft der Federation of International Polo als offizieller Bekleidungspartner

Mosina, Polen und West Palm Beach, FL / ACCESS Newswire / 23. September 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), war stolz, die XV. Polo-Europameisterschaft der Federation of International Polo (FIP) zu unterstützen, die vom 26. August bis 7. September im renommierten Sowiniec Polo Club in Mosina, Polen, stattfand. Die Sportmarke war bereits zum fünften Mal offizieller Bekleidungspartner dieser prestigeträchtigen Veranstaltung, die alle zwei Jahre stattfindet.

Gewinner der XV. Polo-Europameisterschaft der Federation of International Polo

U.S. Polo Assn. stattete die Spieler und Schiedsrichter mit maßgeschneiderten Trikots und Caps der Marke aus und sorgte für die Beschilderung des Spielfelds sowie markenbezogene Aktivierungen für die Zuschauer, um die Authentizität und den vom Sport inspirierten Stil der Marke in das Turnier einzubringen. Die Sportmarke ist offizieller Bekleidungspartner der FIP, die vom Internationalen Olympischen Komitee für die Ausrichtung internationaler Polowettbewerbe anerkannt ist.

Bei der XV. Polo-Europameisterschaft der FIP traten acht Mannschaften gegeneinander an. In einem spannenden und hart umkämpften Endspiel siegte Spanien schließlich mit einem Ergebnis von 7,5:4 gegen die Schweiz und sicherte sich damit den begehrten europäischen Titel. Dies ist bei der Polo-Europameisterschaft der FIP Spaniens zweiter Sieg in Folge. Das Team gewann 2022 auch die XII. Polo-Weltmeisterschaft der FIP, die im USPA National Polo Center (NPC) in Wellington, Florida, ausgetragen wurde.

„Die Unterstützung der XV. Polo-Europameisterschaft der Federation of International Polo durch U.S. Polo Assn. als offizieller Bekleidungspartner steht beispielhaft für alles, wofür auch wir als globale Sportmarke stehen“, sagte J. Michael Prince, CEO und President von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. „Es ist uns eine große Ehre, Teil eines so wichtigen Moments im internationalen Sport zu sein, zumal die XV. Polo-Europameisterschaft zum ersten Mal in der Geschichte in Polen ausgetragen wurde.“