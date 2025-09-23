ZAPTEST.AI nun bei Microsoft Azure Marketplace verfügbar

Microsoft Azure-Kunden aus allen Teilen der Welt haben nun Zugriff auf ZAPTEST.AI , um von der Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Agilität von Azure zu profitieren, die Anwendungsentwicklung voranzutreiben und Geschäftsstrategien zu gestalten.

MIAMI, FL / ACCESS Newswire / 23. September 2025 / ZAPTEST, ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware-Automatisierung, gab heute die Verfügbarkeit von ZAPTEST.AI beim Microsoft Azure Marketplace bekannt – einem Online-Store, der erstklassige Anwendungen und Dienste für die Nutzung auf Azure anbietet. ZAPTEST-Kunden können nun die Vorteile der produktiven und vertrauenswürdigen Azure-Cloud-Plattform mit optimierter Bereitstellung und Verwaltung nutzen.

Die KI-gestützte, plattformübergreifende Softwaretest-Automatisierungs- und RPA-Lösung von ZAPTEST beschleunigt die digitale Transformation und verbessert die Effizienz von Unternehmen. Durch die nahtlose Integration in Microsoft Azure ermöglicht ZAPTEST.AI den Kunden die Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von Automatisierungsprozessen über alle Anwendungen, Plattformen und Geräte hinweg – bei gleichzeitiger Senkung der Automatisierungskosten und Verkürzung der Markteinführungszeit.

Entfesseln der KI-gestützten Automatisierung im großen Maßstab

ZAPTEST.AI hilft Unternehmen dabei, DevOps- und BizOps-Prozesse unternehmensweit mit einem codefreien, autonomen und aufgabenunabhängigen Framework zu automatisieren.

Die Lösung nutzt KI, um Softwaretests und RPA in großem Maßstab über Anwendungen, Plattformen und Umgebungen hinweg durchzuführen und dadurch Prozesse zu vereinfachen. ZAPTEST-Kunden profitieren von einer schnelleren digitalen Transformation und beschleunigten Entwicklungszyklen bei gleichzeitiger Reduzierung von Testengpässen und Lieferzeiten.

Sorgen Sie für Sicherheit auf Unternehmensebene, während Teams die Automatisierung in konformen, luftisolierten Umgebungen bereitstellen und gleichzeitig strenge Governance- und Datenschutzrichtlinien einhalten.

„Durch die Einführung von ZAPTEST.AI beim Microsoft Azure Marketplace ermöglichen wir Unternehmen die Automatisierung von End-to-End-Prozessen in ihrem gesamten digitalen Ökosystem“, sagte Alex ZAP Chernyak, CEO von ZAPTEST. „Unsere nahtlose Integration in Azure ermöglicht es Kunden, schneller zu skalieren, intelligenter zu innovieren und das Potenzial der KI-gesteuerten Automatisierung für echte Geschäftsergebnisse zu erschließen.“