BREMER Projektentwicklung erwirbt Grundstück in Dissen a.T.W. im Sale-Lease-Back / Mitte 2026 beginnen Arbeiten für nachhaltiges Logistikzentrum (FOTO)

Dortmund (ots) - Die BREMER Projektentwicklung GmbH hat in Dissen a.T.W. ein

rund 30.500 m² großes Grundstück inklusive einer Bestandsimmobilie erworben. Der

bundesweit tätige Projektentwickler, ein Tochterunternehmen der BREMER SE,

plant, auf dem Gelände eine moderne und nachhaltige Logistikimmobilie zu

realisieren.



"Mit diesem Projekt setzen wir ein weiteres klares Zeichen für nachhaltige

Immobilienentwicklungen in der Region. Der Standort in Dissen a.T.W. bietet mit

seiner zentralen Lage und den hervorragenden Anbindungen die besten

Voraussetzungen", erklärt Kevin Manthey, Abteilungsleiter bei der BREMER

Projektentwicklung.





