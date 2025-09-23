BREMER Projektentwicklung erwirbt Grundstück in Dissen a.T.W. im Sale-Lease-Back / Mitte 2026 beginnen Arbeiten für nachhaltiges Logistikzentrum (FOTO)
Dortmund (ots) - Die BREMER Projektentwicklung GmbH hat in Dissen a.T.W. ein
rund 30.500 m² großes Grundstück inklusive einer Bestandsimmobilie erworben. Der
bundesweit tätige Projektentwickler, ein Tochterunternehmen der BREMER SE,
plant, auf dem Gelände eine moderne und nachhaltige Logistikimmobilie zu
realisieren.
"Mit diesem Projekt setzen wir ein weiteres klares Zeichen für nachhaltige
Immobilienentwicklungen in der Region. Der Standort in Dissen a.T.W. bietet mit
seiner zentralen Lage und den hervorragenden Anbindungen die besten
Voraussetzungen", erklärt Kevin Manthey, Abteilungsleiter bei der BREMER
Projektentwicklung.
rund 30.500 m² großes Grundstück inklusive einer Bestandsimmobilie erworben. Der
bundesweit tätige Projektentwickler, ein Tochterunternehmen der BREMER SE,
plant, auf dem Gelände eine moderne und nachhaltige Logistikimmobilie zu
realisieren.
"Mit diesem Projekt setzen wir ein weiteres klares Zeichen für nachhaltige
Immobilienentwicklungen in der Region. Der Standort in Dissen a.T.W. bietet mit
seiner zentralen Lage und den hervorragenden Anbindungen die besten
Voraussetzungen", erklärt Kevin Manthey, Abteilungsleiter bei der BREMER
Projektentwicklung.
Anzeige
Präsentiert von
Hervorragender Logistikstandort an der A33
Das Grundstück liegt verkehrsgünstig in einem gewachsenen Gewerbegebiet an der
A33. Über die nahegelegenen Autobahnen A1, A2 und A30 bestehen schnelle
Verbindungen nach Hamburg, Hannover und ins Ruhrgebiet. Derzeit ist die Fläche
mit einer Crossdock-Immobilie aus den 2000er-Jahren bebaut. Diese umfasst rund
6.500 m² Hallen- sowie 1.000 m² Bürofläche und wird aktuell im Rahmen eines
Sale-and-Lease-Back-Modells zunächst weiter durch den aktuellen Nutzer aus dem
Bereich der Reifenrunderneuerung genutzt.
Build-to-Suit: Flexible Nutzungskonzepte für individuelle Anforderungen
Ab Mitte 2026 soll an gleicher Stelle ein neues Logistikzentrum entstehen.
Geplant ist eine flexible Hallenaufteilung von 7.500 bis 16.500 m², die je nach
Bedarf auch als Build-to-Suit-Immobilie, also maßgeschneidert auf die
Anforderungen der künftigen Nutzer, errichtet werden kann. Ein positiver
Bauvorbescheid liegt bereits vor. Die Fertigstellung ist für Mitte 2027
vorgesehen.
Auch die bauliche Umsetzung erfolgt durch BREMER. Das Projekt wird durch den
Generalunternehmer schlüsselfertig umgesetzt.
"Unser Ziel ist es, attraktive Gewerbeflächen zu entwickeln, die
klimafreundlich, besonders langlebig und gleichzeitig hoch flexibel nutzbar
sind. Damit schaffen wir für Investoren wie auch künftige Nutzer dauerhafte
Werte", betont Bernd Jungholt, Geschäftsführer der BREMER Projektentwicklung.
DGNB-Zertifizierung und Madaster unterstreichen Nachhaltigkeitsanspruch
Auch in Dissen a.T.W. setzt die BREMER Projektentwicklung einen klaren Fokus auf
Nachhaltigkeit: vorgesehen sind eine leistungsstarke Photovoltaikanlage, der
Einsatz von Wärmepumpentechnik anstelle fossiler Brennstoffe sowie vielfältige
Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität.
Die für das Tragwerk erforderlichen Stahlbetonfertigteile stammen aus dem
nahegelegenen, CSC-Gold-zertifizierten BREMER Werk in Paderborn. Kurze
Transportwege tragen zusätzlich zur Einsparung von CO2 bei. Zudem wird das
Gebäude nach den Kriterien des Madaster-Materialkatasters entwickelt und bereits
heute für einen zertifizierten Rückbau vorbereitet. Damit leistet das Gebäude
einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und berücksichtigt bereits heute
den gesamten Lebenszyklus. Eine Zertifizierung nach der Deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen (DGNB) unterstreicht den ganzheitlichen
Nachhaltigkeitsansatz.
Norton Rose Fulbright hat die rechtliche, HLB Stückmann die steuerliche Beratung
beim Grundstücksankauf übernommen.
Über die BREMER Projektentwicklung GmbH
Die BREMER Projektentwicklung GmbH revitalisiert und strukturiert vorgenutzte
Grundstücke und entwickelt Immobilien für Büronutzer, den Einzelhandel, das
Gewerbe sowie für Produktions- und Logistikunternehmen. Zum Leistungsportfolio
zählen die Standortsuche, der Grundstückserwerb, die Baurechtschaffung, die
Entwicklung von Nutzungskonzepten sowie die Steuerung und Begleitung von
Transaktionsprozessen bei der Veräußerung von Immobilien.
Seit ihrer Gründung hat die BREMER Projektentwicklung unterschiedliche
Bauprojekte umgesetzt. Hierzu zählen Objekte für namhafte Unternehmen wie die
Deutsche Post DHL, UPS, Picnic, TESA sowie mehrere Objekte für ein
internationales Onlinehandelsunternehmen. 2018 gegründet, beschäftigt die BREMER
Projektentwicklung GmbH heute mit Sitz in Dortmund ein interdisziplinäres Team,
das für Qualität, professionelle Abwicklung, Kostensicherheit und Termintreue
steht.
Pressekontakt:
Jens Lober
Telefon: +49 5251 770-50118
Mobil: +49 174 3488816
E-Mail: mailto:J.Lober@bremerbau.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169564/6123450
OTS: BREMER
Das Grundstück liegt verkehrsgünstig in einem gewachsenen Gewerbegebiet an der
A33. Über die nahegelegenen Autobahnen A1, A2 und A30 bestehen schnelle
Verbindungen nach Hamburg, Hannover und ins Ruhrgebiet. Derzeit ist die Fläche
mit einer Crossdock-Immobilie aus den 2000er-Jahren bebaut. Diese umfasst rund
6.500 m² Hallen- sowie 1.000 m² Bürofläche und wird aktuell im Rahmen eines
Sale-and-Lease-Back-Modells zunächst weiter durch den aktuellen Nutzer aus dem
Bereich der Reifenrunderneuerung genutzt.
Build-to-Suit: Flexible Nutzungskonzepte für individuelle Anforderungen
Ab Mitte 2026 soll an gleicher Stelle ein neues Logistikzentrum entstehen.
Geplant ist eine flexible Hallenaufteilung von 7.500 bis 16.500 m², die je nach
Bedarf auch als Build-to-Suit-Immobilie, also maßgeschneidert auf die
Anforderungen der künftigen Nutzer, errichtet werden kann. Ein positiver
Bauvorbescheid liegt bereits vor. Die Fertigstellung ist für Mitte 2027
vorgesehen.
Auch die bauliche Umsetzung erfolgt durch BREMER. Das Projekt wird durch den
Generalunternehmer schlüsselfertig umgesetzt.
"Unser Ziel ist es, attraktive Gewerbeflächen zu entwickeln, die
klimafreundlich, besonders langlebig und gleichzeitig hoch flexibel nutzbar
sind. Damit schaffen wir für Investoren wie auch künftige Nutzer dauerhafte
Werte", betont Bernd Jungholt, Geschäftsführer der BREMER Projektentwicklung.
DGNB-Zertifizierung und Madaster unterstreichen Nachhaltigkeitsanspruch
Auch in Dissen a.T.W. setzt die BREMER Projektentwicklung einen klaren Fokus auf
Nachhaltigkeit: vorgesehen sind eine leistungsstarke Photovoltaikanlage, der
Einsatz von Wärmepumpentechnik anstelle fossiler Brennstoffe sowie vielfältige
Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität.
Die für das Tragwerk erforderlichen Stahlbetonfertigteile stammen aus dem
nahegelegenen, CSC-Gold-zertifizierten BREMER Werk in Paderborn. Kurze
Transportwege tragen zusätzlich zur Einsparung von CO2 bei. Zudem wird das
Gebäude nach den Kriterien des Madaster-Materialkatasters entwickelt und bereits
heute für einen zertifizierten Rückbau vorbereitet. Damit leistet das Gebäude
einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und berücksichtigt bereits heute
den gesamten Lebenszyklus. Eine Zertifizierung nach der Deutschen Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen (DGNB) unterstreicht den ganzheitlichen
Nachhaltigkeitsansatz.
Norton Rose Fulbright hat die rechtliche, HLB Stückmann die steuerliche Beratung
beim Grundstücksankauf übernommen.
Über die BREMER Projektentwicklung GmbH
Die BREMER Projektentwicklung GmbH revitalisiert und strukturiert vorgenutzte
Grundstücke und entwickelt Immobilien für Büronutzer, den Einzelhandel, das
Gewerbe sowie für Produktions- und Logistikunternehmen. Zum Leistungsportfolio
zählen die Standortsuche, der Grundstückserwerb, die Baurechtschaffung, die
Entwicklung von Nutzungskonzepten sowie die Steuerung und Begleitung von
Transaktionsprozessen bei der Veräußerung von Immobilien.
Seit ihrer Gründung hat die BREMER Projektentwicklung unterschiedliche
Bauprojekte umgesetzt. Hierzu zählen Objekte für namhafte Unternehmen wie die
Deutsche Post DHL, UPS, Picnic, TESA sowie mehrere Objekte für ein
internationales Onlinehandelsunternehmen. 2018 gegründet, beschäftigt die BREMER
Projektentwicklung GmbH heute mit Sitz in Dortmund ein interdisziplinäres Team,
das für Qualität, professionelle Abwicklung, Kostensicherheit und Termintreue
steht.
Pressekontakt:
Jens Lober
Telefon: +49 5251 770-50118
Mobil: +49 174 3488816
E-Mail: mailto:J.Lober@bremerbau.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169564/6123450
OTS: BREMER
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DHL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
graueeminenz77 schrieb 16.05.25, 12:34
Dividende längst wieder aufgeholt! Basisinvestment im Deutschland Depot (bei mir zumindest) 🤞mitdiskutieren »
graueeminenz77 schrieb 05.05.25, 09:59
dafür ist derzeit der Abschlag nicht so hoch ... also positiv 😉mitdiskutieren »
Profi2000 schrieb 02.05.25, 13:39
trotz pünktlich beauftragtem Antrag "Eintragung ins Aktienregister" am 7.04.25 (Terminsache bis 24.04.) keine Antwort bekommen geschweige denn eine Aktionärsnummer. Die Beauftragung zur "Eintragung ins Aktienregister" schicken sie einem immer brav zu bzw. legen das Dokument im Postfach ab.mitdiskutieren »
Aber danach passiert leider nichts, letztes Jahr bekam ich die Aktionärsnummer im Schnitt zwei Wochen nach der jeweiligen HV.
Hat jemand positivere Erfahrungen mit SB+ bzgl. Eintragung Aktienregister oder HV Eintrittskarte gemacht?
Aber danach passiert leider nichts, letztes Jahr bekam ich die Aktionärsnummer im Schnitt zwei Wochen nach der jeweiligen HV.
Hat jemand positivere Erfahrungen mit SB+ bzgl. Eintragung Aktienregister oder HV Eintrittskarte gemacht?
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte