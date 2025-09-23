    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDHL Group AktievorwärtsNachrichten zu DHL Group
    BREMER Projektentwicklung erwirbt Grundstück in Dissen a.T.W. im Sale-Lease-Back / Mitte 2026 beginnen Arbeiten für nachhaltiges Logistikzentrum (FOTO)

    Dortmund (ots) - Die BREMER Projektentwicklung GmbH hat in Dissen a.T.W. ein
    rund 30.500 m² großes Grundstück inklusive einer Bestandsimmobilie erworben. Der
    bundesweit tätige Projektentwickler, ein Tochterunternehmen der BREMER SE,
    plant, auf dem Gelände eine moderne und nachhaltige Logistikimmobilie zu
    realisieren.

    "Mit diesem Projekt setzen wir ein weiteres klares Zeichen für nachhaltige
    Immobilienentwicklungen in der Region. Der Standort in Dissen a.T.W. bietet mit
    seiner zentralen Lage und den hervorragenden Anbindungen die besten
    Voraussetzungen", erklärt Kevin Manthey, Abteilungsleiter bei der BREMER
    Projektentwicklung.

    Hervorragender Logistikstandort an der A33

    Das Grundstück liegt verkehrsgünstig in einem gewachsenen Gewerbegebiet an der
    A33. Über die nahegelegenen Autobahnen A1, A2 und A30 bestehen schnelle
    Verbindungen nach Hamburg, Hannover und ins Ruhrgebiet. Derzeit ist die Fläche
    mit einer Crossdock-Immobilie aus den 2000er-Jahren bebaut. Diese umfasst rund
    6.500 m² Hallen- sowie 1.000 m² Bürofläche und wird aktuell im Rahmen eines
    Sale-and-Lease-Back-Modells zunächst weiter durch den aktuellen Nutzer aus dem
    Bereich der Reifenrunderneuerung genutzt.

    Build-to-Suit: Flexible Nutzungskonzepte für individuelle Anforderungen

    Ab Mitte 2026 soll an gleicher Stelle ein neues Logistikzentrum entstehen.
    Geplant ist eine flexible Hallenaufteilung von 7.500 bis 16.500 m², die je nach
    Bedarf auch als Build-to-Suit-Immobilie, also maßgeschneidert auf die
    Anforderungen der künftigen Nutzer, errichtet werden kann. Ein positiver
    Bauvorbescheid liegt bereits vor. Die Fertigstellung ist für Mitte 2027
    vorgesehen.

    Auch die bauliche Umsetzung erfolgt durch BREMER. Das Projekt wird durch den
    Generalunternehmer schlüsselfertig umgesetzt.

    "Unser Ziel ist es, attraktive Gewerbeflächen zu entwickeln, die
    klimafreundlich, besonders langlebig und gleichzeitig hoch flexibel nutzbar
    sind. Damit schaffen wir für Investoren wie auch künftige Nutzer dauerhafte
    Werte", betont Bernd Jungholt, Geschäftsführer der BREMER Projektentwicklung.

    DGNB-Zertifizierung und Madaster unterstreichen Nachhaltigkeitsanspruch

    Auch in Dissen a.T.W. setzt die BREMER Projektentwicklung einen klaren Fokus auf
    Nachhaltigkeit: vorgesehen sind eine leistungsstarke Photovoltaikanlage, der
    Einsatz von Wärmepumpentechnik anstelle fossiler Brennstoffe sowie vielfältige
    Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität.

    Die für das Tragwerk erforderlichen Stahlbetonfertigteile stammen aus dem
    nahegelegenen, CSC-Gold-zertifizierten BREMER Werk in Paderborn. Kurze
    Transportwege tragen zusätzlich zur Einsparung von CO2 bei. Zudem wird das
    Gebäude nach den Kriterien des Madaster-Materialkatasters entwickelt und bereits
    heute für einen zertifizierten Rückbau vorbereitet. Damit leistet das Gebäude
    einen aktiven Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und berücksichtigt bereits heute
    den gesamten Lebenszyklus. Eine Zertifizierung nach der Deutschen Gesellschaft
    für Nachhaltiges Bauen (DGNB) unterstreicht den ganzheitlichen
    Nachhaltigkeitsansatz.

    Norton Rose Fulbright hat die rechtliche, HLB Stückmann die steuerliche Beratung
    beim Grundstücksankauf übernommen.

    Über die BREMER Projektentwicklung GmbH

    Die BREMER Projektentwicklung GmbH revitalisiert und strukturiert vorgenutzte
    Grundstücke und entwickelt Immobilien für Büronutzer, den Einzelhandel, das
    Gewerbe sowie für Produktions- und Logistikunternehmen. Zum Leistungsportfolio
    zählen die Standortsuche, der Grundstückserwerb, die Baurechtschaffung, die
    Entwicklung von Nutzungskonzepten sowie die Steuerung und Begleitung von
    Transaktionsprozessen bei der Veräußerung von Immobilien.

    Seit ihrer Gründung hat die BREMER Projektentwicklung unterschiedliche
    Bauprojekte umgesetzt. Hierzu zählen Objekte für namhafte Unternehmen wie die
    Deutsche Post DHL, UPS, Picnic, TESA sowie mehrere Objekte für ein
    internationales Onlinehandelsunternehmen. 2018 gegründet, beschäftigt die BREMER
    Projektentwicklung GmbH heute mit Sitz in Dortmund ein interdisziplinäres Team,
    das für Qualität, professionelle Abwicklung, Kostensicherheit und Termintreue
    steht.

    Pressekontakt:

    Jens Lober
    Telefon: +49 5251 770-50118
    Mobil: +49 174 3488816
    E-Mail: mailto:J.Lober@bremerbau.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169564/6123450
    OTS: BREMER


