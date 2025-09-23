WDH/ROUNDUP
Tui bekommt Nahost-Konflikt zu spüren - Wintersaisonstart positiv
- Hitzewellen und Konflikte bremsen Tui-Sommergeschäft.
- Buchungen in Deutschland um fünf Prozent gesunken.
- Wintergeschäft zeigt leichte Zuwächse und höhere Preise.
(Im ersten Satz wird präzisiert, dass es die Hitzewellen in Teilen von Europa gab.)
HANNOVER (dpa-AFX) - Die Hitzewellen in Teilen Europas und der Nahost-Konflikt haben das Sommergeschäft des Reisekonzerns Tui gebremst. Bei den Pauschalreisen verzeichnete Tui zwei Prozent weniger Gäste als ein Jahr zuvor. In Deutschland lag die Zahl der Buchungen sogar fünf Prozent niedriger als vor einem Jahr, wie der Konzern am Dienstag in Hannover mitteilte. Allerdings gaben die Kunden erneut mehr aus. Tui-Chef Sebastian Ebel sieht den Konzern damit auf Kurs zu seiner geplanten Gewinnsteigerung im zu Ende gehenden Geschäftsjahr 2024/25.
Die Tui-Aktie gewann am Vormittag mehr als drei Prozent im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Analyst Richard Clarke von dem US-Analysehaus Bernstein Research verwies auf das Wintergeschäft. Dies sei recht gut angelaufen. Dies dürfte nach der jüngsten Warnung des Billigfliegers Jet2 gut ankommen.
Für den bevorstehenden Winter zeichnen sich für Tui leichte Zuwächse ab. Derzeit zählt der Konzern ein Prozent mehr Buchungen als vor einem Jahr. Die Durchschnittspreise lägen drei Prozent höher. Besonders beliebt seien Reisen auf die Kanaren, nach Ägypten, das spanische Festland und auf die Kapverden. Allerdings ist es noch recht früh, um eine Zwischenbilanz zu ziehen: Tui zählt für den Winter bisher 1,8 Millionen Buchungen. Damit sei aber erst mehr als ein Drittel des Programms verkauft.
Derweil zählt der Veranstalter inzwischen für den Sommer 14,1 Millionen Buchungen und damit 1,4 Millionen mehr als seit dem letzten Update von Mitte August. Die Zahlen beziehen sich auf die Zeit bis zum 15. September. Damit ist die Sommersaison noch nicht zu Ende.
Wichtigste Reiseziele bei Kurz- und Mittelstrecken sind Griechenland, die Türkei, die Balearen und die Kanaren, wie Tui weiter mitteilte. Insbesondere Ägypten erziele ein "bemerkenswertes Wachstum als Urlaubsoption für preisbewusste Gäste". Bei Fernreisen seien vor allem Mexiko und die Dominikanische Republik gefragt. Im bisherigen Sommer gaben die Tui-Kunden erneut mehr für ihre Urlaube aus als ein Jahr zuvor. Die Durchschnittspreise zogen um drei Prozent an.
Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende September sieht Vorstandschef Ebel den Konzern auf gutem Weg, sein erst jüngst erhöhtes Gewinnziel zu erreichen. Demnach soll der um Sonderposten bereinigte operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) um 9 bis 11 Prozent zulegen. Im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 hatte Tui knapp 1,3 Milliarden Euro erzielt. In den kommenden Jahren soll das Ergebnis im jährlichen Schnitt um 7 bis 10 Prozent nach oben klettern./mne/nas/jha/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 30.214 auf Ariva Indikation (23. September 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -1,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,68 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,14 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR.
Natürlich läuft eine Dividende diametral entgegen den betriebswirtschaftlichen Interessen eines Unternehmen, weil Geld aus dem Unternehmen abfließt, das anderer Stelle betriebswirtschaftlich besser eingesetzt werden kann, sei es nun, um Investitionen zu tätigen oder Schulden zu tilgen, um damit Zinsaufwendungen zu verringern.
Einen positiven Effekt auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen und der fundamentalen Bewertung aufgrund einer nicht gezahlten Dividende vermag ich auch kaum zu erkennen. Nehmen wir mal an, das Unternehmen zahlt mit den 250 Mio. EUR Schulden zurück anstatt dies als Dividende auszuschütten. Dann spart das Unternehmen 12,5 Mio. EUR an Zinsaufwendungen ein. Das erhöht den Gewinn um knapp 2%, das EPS um 2,5ct und das KGV irgendwo an der zweiten Stelle hinter dem Komma. Das ist homöopathisch gering. Das lockt keine oder nur wenige Käufer an. Die Auswirkungen auf den Verschuldungsgrad sind da schon deutlich größer, aber wie schon geschrieben, da sehe ich bei einem EBITDA-Leverage von <1 keine Probleme.
TUI investiert in Wachstum und in neue Regionen, das darf doch auch mit Kapital unterlegt werden, sofern die Relation aus Kapital und Ertragspotential eine gesunde ist.
Dass der Kurs nicht sofort springt ist doch nicht ungesund, die Profis bewegen den Kurs und die benötigen nun mal Zeit um das sinnvoll einzuschätzen.