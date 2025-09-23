Tui bekommt im Sommergeschäft Nahost-Konflikt zu spüren

Natürlich läuft eine Dividende diametral entgegen den betriebswirtschaftlichen Interessen eines Unternehmen, weil Geld aus dem Unternehmen abfließt, das anderer Stelle betriebswirtschaftlich besser eingesetzt werden kann, sei es nun, um Investitionen zu tätigen oder Schulden zu tilgen, um damit Zinsaufwendungen zu verringern.





Aber, darum ging es ja nicht. Blätter mal zwei Seiten zurück. Es ging doch um die Interessen der Aktionäre. Ohne einen gewissen shareholder value in Form einer Dividende oder Kurssteigerungen investiert niemand in ein Unternehmen. Die Gewinne eines Unternehmen gehören den Aktionären. Ganz klassisch. Ich gebe dem Unternehmen Geld, dieses wird investiert, erwirtschaftet bestenfalls einen Gewinn und dieser Gewinn wird an die Aktionäre abzüglich Investitionen und Rücklagen ausgezahlt. Das sind nicht irgendwelche Brotkrummen, die der CEO nach gutdünken zahlt oder nicht zahlt. Das entscheidet eben aus gutem Grund nicht der CEO, sondern, jedenfalls nach dem Gesetz, die Aktionäre auf der HV. Die Aktionäre tragen das volle Risiko, gehen aber bei der Rendite völlig leer aus? Das wird nicht funktionieren. Der Kurs der TUI zeigt das recht eindrücklich.





Einen positiven Effekt auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen und der fundamentalen Bewertung aufgrund einer nicht gezahlten Dividende vermag ich auch kaum zu erkennen. Nehmen wir mal an, das Unternehmen zahlt mit den 250 Mio. EUR Schulden zurück anstatt dies als Dividende auszuschütten. Dann spart das Unternehmen 12,5 Mio. EUR an Zinsaufwendungen ein. Das erhöht den Gewinn um knapp 2%, das EPS um 2,5ct und das KGV irgendwo an der zweiten Stelle hinter dem Komma. Das ist homöopathisch gering. Das lockt keine oder nur wenige Käufer an. Die Auswirkungen auf den Verschuldungsgrad sind da schon deutlich größer, aber wie schon geschrieben, da sehe ich bei einem EBITDA-Leverage von <1 keine Probleme.





Das Argument, ich verzichte heute auf die Dividende, damit diese dann in einigen Jahren umso höher ausfällt, weil das gesparte Geld betriebswirtschaftlich besser eingesetzt werden kann, Big-Tech lässt schön grüßen, mag auf den ersten Blick stimmig sein. Da sag ich mir aber auch persönlich, außerhalb von Betriebswirtschaft und Kennzahlen, wir sind hier nicht bei Big-Tech, was ich hab, das hab ich. Wer weiß was in ein paar Jahren ist. Vielleicht kommt eine neue Pandemie, oder ein Krieg oder eine Rezession. Irgendwas, was die Gewinne einbrechen kann, ohne dass die TUI dafür kann. Solch eine konsumgetriebene Aktie wie die TUI ist immer sehr stark von allen erdenklichen konjunkturellen und makroökonomischen Entwicklungen abhängig. Dann habe ich jetzt schon mal in Jahren, wo es sehr gut lief, meine Rendite bekommen. Die Zukunft ist ungewiss.





Meine persönliche Meinung. Wenn ich mir den Kurs anschaue, vielleicht ist die Meinung weiter verbreitet als gedacht. Vielleicht würde eine Dividende neue Käufer anlocken und die TUI endlich fair bewertet werden. Zeit es auszuprobieren.