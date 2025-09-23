Drohnenalarm in Dänemark
Kreml weist Verdacht gegen Moskau zurück
- Kreml weist Vorwürfe zu Drohnenvorfall zurück.
- Dänische Regierung sieht mögliche russische Verwicklung.
- Mette Frederiksen verweist auf frühere Vorfälle.
MOSKAU (dpa-AFX) - Der Kreml hat Verdacht auf eine Verwicklung Russlands in den Drohnenvorfall am Flughafen Kopenhagen zurückgewiesen. "Wenn man jedes Mal grundlose Anschuldigungen vorbringt, führt dies ehrlich gesagt dazu, dass solche Aussagen nicht mehr beachtet werden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Wer ernsthaft und verantwortungsvoll sein wolle, dürfe nicht immer mit solchen Vorwürfen um sich werfen, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.
Dänische Regierung hat Russland im Verdacht
Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen schließt dagegen nicht aus, dass Russland mit den Drohnen über dem Flughafen zu tun haben könnte. Der Zwischenfall müsse im Lichte anderer Vorkommnisse der jüngsten Vergangenheit in Europa betrachtet werden, sagte sie in Kopenhagen. Sie nannte russische Drohnen über Polen und das Eindringen russischer Kampfjets in den estnischen Luftraum. Auch diese Vorwürfe hat Russland zurückgewiesen./fko/DP/stw
