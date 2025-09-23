Tom Lee: Der Crash an der Börse ist jetzt Konsensmeinung

Denn in einem aktuellen Interview mit CNBC weist Lee darauf hin, dass eine Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zeige, dass Investoren trotz der großen Kursgewinne am US-Aktienmarkt weiterhin überwiegend pessimistisch bleiben.

KI-Blase? Korrektur oder gar Crash? Der erfahrene Wall-Street-Investor Tom Lee ist der Ansicht, dass der Aktienmarkt weiterhin Potenzial hat und dass die Erwartung einer Korrektur bereits eine Konsensmeinung darstellt. Und weil alle daran glauben, aber nichts passiert: Ein guter Grund für ihn anzunehmen, dass der Markt noch weiteres Potenzial hat.

Laut Lee deutet diese negative Stimmung darauf hin aus, dass die Märkte bereit sind, weiter zu steigen.

"Ein Rücksetzer wird unvermeidlich sein, aber aktuell sieht es nicht danach aus, weil die Stimmung noch negativ ist." Was auf den ersten Blick als Widerspruch erscheint, ist für Lee äußerst logisch: Wenn jeder denkt, die Märkte werden fallen, kauft kaum jemand – die Nachfrage ist niedrig.

Sobald sich positive Nachrichten oder Ergebnisse zeigen, springen diese skeptischen Anleger wieder ein: Der Markt kann stark steigen.

"Ich denke, der Maßstab ist das AAII-Netto (Association of Individual Investors) von Bulls minus Bears. Sechs Wochen in Folge war es negativ. Das hat noch nie ein Markthoch markiert; es muss auf positiv umschlagen und mehrere Wochen stabil bleiben. Wenn wir also sagen wollen, könnte der Markt zwischen jetzt und Jahresende zurückgehen? Ich würde sagen, es ist möglich, aber für mich wahrscheinlich nur von höheren Niveaus aus."

Also trotz sechswöchiger pessimistischer Phase, die durch diesen Stimungsindikator gemessen wurde, stiegen die Märkte.

Was die pessimistische Sicht der Anleger auf dem Markt besonders anregt: Die Senkung des Leitzinses durch die Federal Reserve (Fed).

"Es gab auch viel Skepsis gegenüber dem aktuellen FOMC (Federal Open Market Committee). Viele meiner Kunden sagten uns, sie erwarteten, dass der Aktienmarkt nachgeben würde, weil 25 Basispunkte bereits eingepreist seien. Da mir das aber fast jeder sagte, war das die Konsensmeinung. Ich denke, die Anleger waren vorsichtig bis letzte Woche, und deshalb sehen wir nun, dass die Gruppen, die eigentlich steigen sollten, stark steigen – wie Small Caps, Kryptowährungen, Finanzwerte und sogar die Magnificent Seven."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

