    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTX Corporation Reg Shs AktievorwärtsNachrichten zu RTX Corporation Reg Shs

    ROUNDUP 2/Nach Cyberangriff

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berliner Airport wartet auf Normalbetrieb

    Für Sie zusammengefasst
    • Cyberangriff auf Berliner Flughafen, Systeme offline.
    • IT-Firma Collins Aerospace in Kontakt, keine Lösung.
    • Fluggäste nutzen Self-Check-in, Rückstau wird abgebaut.
    ROUNDUP 2/Nach Cyberangriff - Berliner Airport wartet auf Normalbetrieb
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Auch vier Tage nach dem Cyberangriff wartet der Berliner Flughafen weiterhin auf die Wiederherstellung der Computersysteme zur Passagierabfertigung. Man stehe in engem Kontakt zu der IT-Firma Collins Aerospace in den USA, die attackiert wurde, sagte ein Flughafensprecher. "Wir können nicht sagen, wie lange es noch dauern wird."

    Etwas Zeit werde auch noch die Überprüfung der Programme in Anspruch nehmen. "Wir können die Systeme erst koppeln, wenn keine Zweifel daran bestehen, dass alle Probleme gelöst sind."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Lufthansa AG!
    Long
    6,94€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7,90€
    Basispreis
    0,50
    Ask
    × 14,49
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Weiterhin gab es am Flughafen Berlin-Brandenburg und einigen anderen europäischen Airports Probleme an den Check-in-Schaltern und bei der Gepäckannahme. Erneut kam es zu Verspätungen bei den Flügen, aber weniger als am stark frequentierten Montag. Dem Sprecher zufolge gab es auch "keine ungewöhnlichen Warteschlangen" mehr.

    Auch Flughafenfeuerwehr arbeitet Gepäckrückstau auf

    Die große Abreisewelle am frühen Morgen sei gut bewältigt worden. Nur einzelne Flüge seien storniert worden, aber nicht mehr als an sonstigen Tagen üblich. Für den weiteren Verlauf des Tages zeigte der Sprecher sich zuversichtlich - auch, weil deutlich weniger Fluggäste erwartet werden als noch am Montag. "Gestern hatten wir 89.000 Passagiere, heute sind es 79.000." Am Montag reisten viele Menschen nach dem Marathon aus Berlin ab. Dabei hatte es 17 stornierte Abflüge und 15 abgesagte Ankünfte gegeben.

    Die Fluglinien behelfen sich seit Tagen damit, dass sie das Einchecken der Passagiere zum Teil per Hand machen, zum Teil auch mit externer Technik. Der Sprecher betonte, dass die Fluggäste die Möglichkeiten zum Self-Check-in im Terminal nutzen sollten. Diese funktionierten problemlos, weil dafür ein anderes IT-System genutzt werde. Beim Gepäck hilft zusätzliches Personal. "Wir haben nun alle Kräfte zusammengezogen, um den Rückstau an Gepäck abzuarbeiten", sagte der Flughafensprecher. Auch die Flughafenfeuerwehr helfe dabei mit.

    Angriff mit Schadsoftware

    Der IT-Dienstleister Collins Aerospace - eine Tochter des US-Konzerns RTX - war am Freitagabend zum Ziel eines Cyberangriffs geworden. Der Hackerangriff legte die gemeinsamen elektronischen Systeme lahm, die über die Plattform des Anbieters liefen. Nach Angaben der EU-Cybersicherheitsagentur ENISA handelte es sich um einen Angriff mit sogenannter Ransomware, also Schadsoftware, die Daten und Systeme verschlüsselt und erst gegen Zahlung eines Lösegelds wieder freigibt.

    Wegen der Attacke meldeten vier europäische Flughäfen Probleme bei der Passagierabfertigung - neben Berlin waren dies Brüssel, Dublin und London Heathrow. Die anderen großen deutschen Flughäfen waren nicht betroffen.

    Flüge von Brüssel weitgehend nach Plan

    Vom Brüsseler Flughafen hieß es am Dienstag, mit mehr als 90 Prozent starte die überwiegende Mehrheit der geplanten Flüge planmäßig. Man arbeite weiterhin mit Alternativen für den Check-in. Noch gebe es weiter keine Anzeichen dafür, wann Collins Aerospace eine sichere Lösung für das Check-in-System anbieten könne, hieß es weiter.

    Der Londoner Flughafen Heathrow teilte mit, man arbeite weiter daran, die Auswirkungen zu beheben. Der größte Teil der Flüge sei aber durchgeführt worden. Passagiere wurden aufgefordert, den Status ihres Flugs vor der Anreise zu überprüfen./rab/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 7,39 auf Tradegate (23. September 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,87 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -32,36 %/+21,75 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP 2/Nach Cyberangriff Berliner Airport wartet auf Normalbetrieb Auch vier Tage nach dem Cyberangriff wartet der Berliner Flughafen weiterhin auf die Wiederherstellung der Computersysteme zur Passagierabfertigung. Man stehe in engem Kontakt zu der IT-Firma Collins Aerospace in den USA, die attackiert wurde, sagte …