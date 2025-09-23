    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfosys AktievorwärtsNachrichten zu Infosys

    Wer zahlt die Zeche?

    725 Aufrufe 725 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump will 100.000 $ pro Visum – für diese Tech-Giganten wird es brandgefährlich

    100.000 US-Dollar pro Visum – Trumps neuer Plan könnte ganze Branchen durchrütteln. Besonders ein paar Tech-Giganten müssen jetzt richtig zittern.

    Für Sie zusammengefasst
    • Trumps 100.000-Dollar-Visumgebühr sorgt für Aufruhr.
    • Tech-Giganten wie Infosys und Cognizant stark betroffen.
    • Accenture könnte geringere Auswirkungen spüren.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Wer zahlt die Zeche? - Trump will 100.000 $ pro Visum – für diese Tech-Giganten wird es brandgefährlich
    Foto: Joe Lamberti/AP/dpa

    US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Ankündigung einer 100.000-Dollar-Gebühr auf neue H-1B-Visa die US-Wirtschaft und internationale Konzerne in Aufruhr versetzt. Das Programm ermöglicht es Unternehmen, hochqualifizierte Fachkräfte aus Ländern wie Indien und China anzuwerben. Laut Weißem Haus handelt es sich nicht um eine jährliche, sondern um eine einmalige Steuer pro neuem Visum. Dennoch löste der Vorstoß weltweit hektische Berechnungen möglicher Folgen aus.

    Das Analysehaus Baird hat Investoren am Wochenende Daten vorgestellt, die zeigen, welche Firmen aus der Technologie- und Beratungsbranche am stärksten betroffen sein könnten. Infosys führt mit durchschnittlich 3.751 Genehmigungen zwischen 2015 und 2024 die Liste an, gefolgt von Cognizant Technology Solutions mit 2.457, Tata Consultancy Services mit 2.221, Deloitte mit 1.723 sowie IBM, Accenture und Wipro mit jeweils rund 1.200. Baird betonte allerdings, dass die Zahl der tatsächlich eingesetzten Mitarbeiter in den USA geringer ausfallen dürfte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu IBM - International Business Machines!
    Long
    252,83€
    Basispreis
    1,75
    Ask
    × 13,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    296,09€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 10,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für Infosys kommt die Debatte in einem ohnehin schwachen Jahr: Die Aktie hat 2025 rund 20 Prozent verloren, Analysten bewerten sie im Schnitt mit "Aufstocken" und einem Potenzial von 16 Prozent in den kommenden zwölf Monaten.

    Besonders hart könnte es Cognizant treffen. Baird-Analyst David Koning erklärte, das Unternehmen sei innerhalb seiner Coverage-Gruppe am stärksten exponiert. Er verwies darauf, dass die Anträge seit Mitte der 2010er-Jahre rückläufig seien und wohl nur etwa 1.000 Mitarbeiter tatsächlich mit H-1B-Visa beschäftigt seien. Dennoch müsse Cognizant mit Belastungen von 25 Basispunkten auf die Margen und 1,5 Prozent auf den Gewinn je Aktie rechnen. Auch James Schneider von Goldman Sachs stufte Cognizant in einer Mitteilung an Kunden am Sonntag als besonders risikobehaftet ein.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Accenture dürfte den geringsten Schaden davontragen. Mit im Schnitt knapp 1.200 Genehmigungen pro Jahr und sinkenden Zahlen in jüngerer Zeit bezifferte Koning die Belastung auf weniger als 5 Basispunkte bei den Margen und etwa 0,25 Prozent beim Gewinn je Aktie. Die Aktie hat seit Jahresbeginn allerdings rund ein Drittel verloren. Analysten raten jedoch überwiegend zum Kauf und erwarten ein Plus von mehr als 27 Prozent.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,02$, was einem Rückgang von -12,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wer zahlt die Zeche? Trump will 100.000 $ pro Visum – für diese Tech-Giganten wird es brandgefährlich 100.000 US-Dollar pro Visum – Trumps neuer Plan könnte ganze Branchen durchrütteln. Besonders ein paar Tech-Giganten müssen jetzt richtig zittern.