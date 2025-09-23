Trump will 100.000 $ pro Visum – für diese Tech-Giganten wird es brandgefährlich

Das Analysehaus Baird hat Investoren am Wochenende Daten vorgestellt, die zeigen, welche Firmen aus der Technologie- und Beratungsbranche am stärksten betroffen sein könnten. Infosys führt mit durchschnittlich 3.751 Genehmigungen zwischen 2015 und 2024 die Liste an, gefolgt von Cognizant Technology Solutions mit 2.457, Tata Consultancy Services mit 2.221, Deloitte mit 1.723 sowie IBM, Accenture und Wipro mit jeweils rund 1.200. Baird betonte allerdings, dass die Zahl der tatsächlich eingesetzten Mitarbeiter in den USA geringer ausfallen dürfte.

US-Präsident Donald Trump hat mit seiner Ankündigung einer 100.000-Dollar-Gebühr auf neue H-1B-Visa die US-Wirtschaft und internationale Konzerne in Aufruhr versetzt. Das Programm ermöglicht es Unternehmen, hochqualifizierte Fachkräfte aus Ländern wie Indien und China anzuwerben. Laut Weißem Haus handelt es sich nicht um eine jährliche, sondern um eine einmalige Steuer pro neuem Visum. Dennoch löste der Vorstoß weltweit hektische Berechnungen möglicher Folgen aus.

Für Infosys kommt die Debatte in einem ohnehin schwachen Jahr: Die Aktie hat 2025 rund 20 Prozent verloren, Analysten bewerten sie im Schnitt mit "Aufstocken" und einem Potenzial von 16 Prozent in den kommenden zwölf Monaten.

Besonders hart könnte es Cognizant treffen. Baird-Analyst David Koning erklärte, das Unternehmen sei innerhalb seiner Coverage-Gruppe am stärksten exponiert. Er verwies darauf, dass die Anträge seit Mitte der 2010er-Jahre rückläufig seien und wohl nur etwa 1.000 Mitarbeiter tatsächlich mit H-1B-Visa beschäftigt seien. Dennoch müsse Cognizant mit Belastungen von 25 Basispunkten auf die Margen und 1,5 Prozent auf den Gewinn je Aktie rechnen. Auch James Schneider von Goldman Sachs stufte Cognizant in einer Mitteilung an Kunden am Sonntag als besonders risikobehaftet ein.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Accenture dürfte den geringsten Schaden davontragen. Mit im Schnitt knapp 1.200 Genehmigungen pro Jahr und sinkenden Zahlen in jüngerer Zeit bezifferte Koning die Belastung auf weniger als 5 Basispunkte bei den Margen und etwa 0,25 Prozent beim Gewinn je Aktie. Die Aktie hat seit Jahresbeginn allerdings rund ein Drittel verloren. Analysten raten jedoch überwiegend zum Kauf und erwarten ein Plus von mehr als 27 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 15,02 $ , was einem Rückgang von -12,45% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer