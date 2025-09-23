Knaus Tabbert: Prognose-Update 2025 angepasst!
Die Knaus Tabbert AG navigiert durch stürmische Gewässer: Trotz positiver Auftragslage zwingt anhaltender Margendruck zu einer Anpassung der Prognosen für 2025.
Foto: Knaus Tabbert AG
- Der Vorstand der Knaus Tabbert AG hat beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen.
- Die Anpassung erfolgt aufgrund eines fortgesetzten Margendrucks trotz positiver Auftragsentwicklung nach den jüngsten Caravan Messen.
- Der Markt ist durch hohen Preisdruck, starken Wettbewerb und Angebotsüberhang geprägt, was verkaufsfördernde Maßnahmen erfordert.
- Überproduktion der Vorjahre hat branchenweit Anpassungen notwendig gemacht, einschließlich vorsichtigerem Bestellverhalten und Kapazitätsanpassungen in der Lieferkette.
- Die Ergebnisprognose für 2025 sieht weiterhin einen Konzernumsatz von rund einer Milliarde Euro vor, jedoch wird die bereinigte EBITDA-Marge nun auf 3,2% bis 4,2% geschätzt (vorher 5,0% bis 5,5%).
- Eine Erläuterung der alternativen Leistungskennzahlen ist im veröffentlichten Jahresabschluss 2024 auf der Unternehmenswebsite verfügbar.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Knaus Tabbert ist am 12.11.2025.
Der Kurs von Knaus Tabbert lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 19,220EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,47 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,260EUR das entspricht einem Plus von +0,21 % seit der Veröffentlichung.
-13,70 %
+10,41 %
+19,12 %
+51,12 %
-36,12 %
-26,63 %
-65,09 %
-74,43 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
