    Dr. Kourosh Bahrami folgt auf Dr. Norman Goldberg

    Norderstedt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der Aufsichtsrat der tesa SE hat Dr.
    Kourosh Bahrami zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er wird das Amt zum 1.
    Oktober 2025 von Dr. Norman Goldberg übernehmen, der das Unternehmen auf eigenen
    Wunsch verlässt.

    Dr. Bahrami verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Führungs- und
    Unternehmererfahrung sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Zuletzt leitete er
    das LOCTITE-Industrieklebstoffgeschäft bei Henkel. Sein Fachwissen umfasst
    Vertrieb, Marketing und Lieferkette sowie ein tiefes Verständnis der wichtigsten
    Kundenmärkte wie Automobil, industrielle Wartung und Reparatur sowie Industrie
    4.0-Anwendungen. Dr. Bahrami hat in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien
    gelebt und gearbeitet. Er verfügt über einen betriebswirtschaftlichen
    Hintergrund, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

    "Dr. Bahramis außergewöhnliche Expertise in der Klebstofftechnologie und seine
    strategischen Fähigkeiten werden entscheidend dazu beitragen, das Wachstum von
    tesa weiter voranzutreiben", sagte Arunjai Mittal, Aufsichtsratsvorsitzender der
    tesa SE. "Seine Erfolgsbilanz als inspirierende Führungspersönlichkeit, die
    außergewöhnliche und leistungsfähige Teams aufbaut, überproportionales Wachstum
    realisiert und Unternehmen erfolgreich auf langfristigen Erfolg ausrichtet,
    macht ihn zur idealen Wahl für die Nachfolge von Dr. Goldberg. Der Aufsichtsrat
    freut sich sehr darauf, dass tesa seinen Erfolgskurs unter der Führung von Dr.
    Bahrami fortsetzen wird."

    "tesa ist ein Unternehmen mit einer langjährigen Tradition, beeindruckender
    technischer Expertise und einem starken Ruf als Technologie- und
    Innovationsführer im Bereich der Klebebandlösungen", sagte Dr. Bahrami. "Ich
    freue mich darauf, gemeinsam mit meinen zukünftigen Vorstandskollegen, dem
    gesamten tesa Team und unseren Partnern auf diesem starken Fundament aufzubauen,
    Kundenmehrwert auszuweiten und tesa in das nächste Kapitel nachhaltigen
    Wachstums zu führen."

    Dr. Goldberg ist seit 2017 Mitglied des Vorstands von tesa - zunächst als Chief
    Industrial Officer und seit 2020 als CEO. In dieser Zeit hat er die
    Transformation von tesa zu einem globalen Unternehmen für Klebelösungen
    maßgeblich mitgestaltet. Mit seinem Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit,
    Digitalisierung und technische Exzellenz hat er wichtige Impulse gesetzt und die
    Position des Unternehmens im Markt gestärkt.

    "tesa in den letzten Jahren zu leiten, war ein echtes Privileg", so Dr.
    Goldberg. "Gemeinsam mit einem engagierten globalen Team haben wir Innovationen
    beschleunigt, international expandiert und das Unternehmen stärker denn je für
