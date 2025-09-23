Führungswechsel bei tesa
Dr. Kourosh Bahrami folgt auf Dr. Norman Goldberg
Norderstedt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der Aufsichtsrat der tesa SE hat Dr.
Kourosh Bahrami zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er wird das Amt zum 1.
Oktober 2025 von Dr. Norman Goldberg übernehmen, der das Unternehmen auf eigenen
Wunsch verlässt.
Dr. Bahrami verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Führungs- und
Unternehmererfahrung sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Zuletzt leitete er
das LOCTITE-Industrieklebstoffgeschäft bei Henkel. Sein Fachwissen umfasst
Vertrieb, Marketing und Lieferkette sowie ein tiefes Verständnis der wichtigsten
Kundenmärkte wie Automobil, industrielle Wartung und Reparatur sowie Industrie
4.0-Anwendungen. Dr. Bahrami hat in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien
gelebt und gearbeitet. Er verfügt über einen betriebswirtschaftlichen
Hintergrund, ist verheiratet und Vater von drei Kindern.
"Dr. Bahramis außergewöhnliche Expertise in der Klebstofftechnologie und seine
strategischen Fähigkeiten werden entscheidend dazu beitragen, das Wachstum von
tesa weiter voranzutreiben", sagte Arunjai Mittal, Aufsichtsratsvorsitzender der
tesa SE. "Seine Erfolgsbilanz als inspirierende Führungspersönlichkeit, die
außergewöhnliche und leistungsfähige Teams aufbaut, überproportionales Wachstum
realisiert und Unternehmen erfolgreich auf langfristigen Erfolg ausrichtet,
macht ihn zur idealen Wahl für die Nachfolge von Dr. Goldberg. Der Aufsichtsrat
freut sich sehr darauf, dass tesa seinen Erfolgskurs unter der Führung von Dr.
Bahrami fortsetzen wird."
"tesa ist ein Unternehmen mit einer langjährigen Tradition, beeindruckender
technischer Expertise und einem starken Ruf als Technologie- und
Innovationsführer im Bereich der Klebebandlösungen", sagte Dr. Bahrami. "Ich
freue mich darauf, gemeinsam mit meinen zukünftigen Vorstandskollegen, dem
gesamten tesa Team und unseren Partnern auf diesem starken Fundament aufzubauen,
Kundenmehrwert auszuweiten und tesa in das nächste Kapitel nachhaltigen
Wachstums zu führen."
Dr. Goldberg ist seit 2017 Mitglied des Vorstands von tesa - zunächst als Chief
Industrial Officer und seit 2020 als CEO. In dieser Zeit hat er die
Transformation von tesa zu einem globalen Unternehmen für Klebelösungen
maßgeblich mitgestaltet. Mit seinem Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit,
Digitalisierung und technische Exzellenz hat er wichtige Impulse gesetzt und die
Position des Unternehmens im Markt gestärkt.
"tesa in den letzten Jahren zu leiten, war ein echtes Privileg", so Dr.
Goldberg. "Gemeinsam mit einem engagierten globalen Team haben wir Innovationen
beschleunigt, international expandiert und das Unternehmen stärker denn je für
russak22 schrieb 29.08.25, 22:05
Ich bin gerade am Position aufzubauen. Meiner Meinung nach ist Henkel, wie Gold, bedeutet einfach Sicherheit. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn man einigermaßen viel investiert, erhält man gut Dividende. Das wars, mehr kann man nicht erwarten. Hoffe die Dividende steigt jetzt jedes Jahr. Dann habe ich später in der Rente was und kann meinen Kindern was vererben. Aber für hier und jetzt ist Henkel einfach viel zu groß um irgendwie groß zu wachsenmitdiskutieren »
alterEgon schrieb 02.08.25, 17:51
mitdiskutieren »
Frau Bagel-Trah wird von der Realität eingeholt werden. Die Wirtschaft in den USA wird anziehen, deren Unternehmen entsprechend erfolgreich sein. Hinzu kommen die Zölle aus der EU. Die links-grüne Phrasen werden nicht nur dort unpopulär werden, sondern auch hier in der EU. Vor allem bei der Bevölkerung, die ja besonders von dem Klimawahnsinn betroffen sind. Die Inflation hat mächtig angezogen. Es ist schon Wahnsinn was eine große Packung Persil im Supermarkt kostet, unter 20 € kommt man da nicht mehr weg.
Und nun US Ware, keine CO2 Abgabe, Energie preiswert, keine Zölle in die EU. Finde den Fehler.
Will Henkel seinen Umsatz steigern, muss es massiv handeln. Die ganze Chemiebranche in Deutschland. Mit still ist da nichts mehr gewinnen. Entweder abwandern, wie es BASF tat oder man drängt hier auf Änderungen. Und es war ja pure Lüge. CO2 ist für jede Pflanze notwendig, es ist kein Schadstoff, wie es teils schon in deutschen Schulbüchern steht.
Wir ändern mit unserem BIP in Deutschland auch nicht das Weltklima, während die USA, China, Indien Kohlekraftwerke,.. massiv ausweiten. Selbst wenn man diesen Klimawahnsinn glaubt.
Und Henkel muss seinen Umsatz erhöhen, wieder auf sichtbaren Wachstum bringen, sonst kommt die Aktie nicht aus dem Tief. Auch wird weiter stagnierender Umsatz irgendwann zu Gewinnwarnungen führen. Noch geht es Henkel ja gut. Aber wenn es den fatalen Weg des grünen Klimawahnsinns fortsetzt, kann sich dies auch schnell bemerkbar machen.
Erdman schrieb 10.05.25, 10:29
Die Quartalsmitteilung zeugt ja kaum von neuen kommerziellen Erfolgen.mitdiskutieren »
Muss deshalb jetzt das Aktienrückkaufprogramm den Kurs nach oben ziehen?
Besonders der Konsumbereich hat schlechte Zahlen. Läuft das "grüne" Produktmarketing nicht so richtg?
"Das Geschäftsfeld Weitere Konsumentengeschäfte verzeichnete eine rückläufige organische
Umsatzentwicklung von -6,8 Prozent, die vor allem auf eine negative Entwicklung im Bereich
Körperpflege in den Regionen Nordamerika und Europa zurückzuführen war."
Waschen sich Amerikaner und Europäer weniger? - Wasser und Seifenverpackungen einsparen ???
Muss deshalb jetzt das Aktienrückkaufprogramm den Kurs nach oben ziehen?
Besonders der Konsumbereich hat schlechte Zahlen. Läuft das "grüne" Produktmarketing nicht so richtg?
"Das Geschäftsfeld Weitere Konsumentengeschäfte verzeichnete eine rückläufige organische
Umsatzentwicklung von -6,8 Prozent, die vor allem auf eine negative Entwicklung im Bereich
Körperpflege in den Regionen Nordamerika und Europa zurückzuführen war."
Waschen sich Amerikaner und Europäer weniger? - Wasser und Seifenverpackungen einsparen ???
