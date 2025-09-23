Cytophage berichtet über erfolgreiche Ergebnisse und Daten aus der zweiten EU-Pilotstudie für AviPhage

Winnipeg, den 23. September 2025 – Cytophage Technologies („Cytophage“ oder „das Unternehmen“) (TSXV:CYTO / FWB:70G) meldete heute positive Ergebnisse seiner europäischen Folgestudie zu AviPhage, dem proprietären Bakteriophagenprodukt (Phagenprodukt) für Masthähnchen.

Diese Ergebnisse untermauern die Wirksamkeit von AviPhage als starker Anwärter für den Ersatz von Antibiotika in Geflügelzuchtbetrieben, liefern wertvolle neue Daten, die auf den Ergebnissen der ersten Pilotstudie aufbauen, und markieren einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur behördlichen Zulassung und Markteinführung des Produkts.

Der Zweck dieser Folgestudie war es, die Wirksamkeit von AviPhage bei europäischem Geflügel in einer realen Stallumgebung zu bewerten. Mit AviPhage behandelte Vögel wiesen im Vergleich zu den Vögeln der Kontrollgruppe eine geringere Sterblichkeit auf und produzierten pro Vogel Fleisch von höherer Qualität.

Insgesamt erreichten die Masthähnchen von AviPhage bei mehreren wichtigen Leistungsindikatoren die Ergebnisse der Kontrollgruppe oder übertrafen diese sogar, was zu einer erheblichen Verbesserung der Qualität und Quantität des verkaufsfähigen Fleisches führte, was sich direkt auf die Wirtschaftlichkeit der Geflügelproduzenten auswirken kann.

„Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die realen Auswirkungen, die AviPhage erzielen kann - eine Verringerung der Abhängigkeit von Antibiotika, ohne dabei Abstriche bei der Qualität der Lebensmittelproduktion zu machen. Mit diesen neuen Daten sind wir gut positioniert, um die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden und kommerzielle Partnerschaften voranzutreiben, während wir uns der Markteinführung in Europa nähern“, sagte Dr. Steven Theriault, CEO von Cytophage.

Ergebnisse der Pilotstudie - Highlights

- VERRINGERTE STERBLICHKEIT: Die Behandlung mit AviPhage reduzierte die Sterblichkeit um 35 Prozent und übertraf damit die Kontrollgruppe. Die Sterblichkeitsrate lag deutlich unter dem Standard der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für diese Rasse. Die mit AviPhage behandelten Vögel blieben während des gesamten Versuchszeitraums gesund.