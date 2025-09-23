Börsen Update
Börsen Update Europa - 23.09. - FTSE Athex 20 stark +2,83 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.612,03 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: adidas +3,50 %, Volkswagen (VW) Vz +2,63 %, Infineon Technologies +2,29 %
Flop-Werte: Heidelberg Materials -2,04 %, Commerzbank -1,81 %, Rheinmetall -1,39 %
Der MDAX steht bei 30.278,30 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.
Top-Werte: AIXTRON +4,28 %, Lanxess +4,03 %, Wacker Chemie +3,09 %
Flop-Werte: Delivery Hero -3,11 %, IONOS Group -2,68 %, United Internet -2,19 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:57) bei 3.646,96 PKT und steigt um +0,37 %.
Top-Werte: AIXTRON +4,28 %, SILTRONIC AG +3,81 %, CANCOM SE +3,23 %
Flop-Werte: 1&1 -3,44 %, IONOS Group -2,68 %, Evotec -2,27 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.476,14 PKT und gewinnt bisher +0,45 %.
Top-Werte: adidas +3,50 %, Volkswagen (VW) Vz +2,63 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,40 %
Flop-Werte: Rheinmetall -1,39 %, EssilorLuxottica -1,27 %, Bayer -1,14 %
Der ATX bewegt sich bei 4.634,91 PKT und steigt um +0,77 %.
Top-Werte: Lenzing +2,51 %, Andritz +1,33 %, Verbund Akt.(A) +1,16 %
Flop-Werte: STRABAG -2,07 %, PORR -1,26 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,60 %
Der SMI steht bei 12.131,43 PKT und verliert bisher -0,12 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,23 %, Partners Group Holding +2,18 %, Geberit +0,85 %
Flop-Werte: Sonova Holding -1,71 %, Roche Holding -1,46 %, Lonza Group -1,09 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.898,51 PKT und steigt um +0,71 %.
Top-Werte: Stellantis +2,53 %, Kering +2,50 %, Compagnie de Saint-Gobain +2,40 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -1,27 %, Societe Generale -0,94 %, Airbus -0,65 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.667,08 PKT und gewinnt bisher +0,48 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,48 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +2,38 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +2,15 %
Flop-Werte: AstraZeneca -1,03 %, Telia Company +0,38 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,55 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.090,00 PKT und gewinnt bisher +2,83 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,64 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,20 %, Coca-Cola HBC +0,94 %
Flop-Werte: Viohalco -2,57 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,64 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,52 %
