AIXTRON Aktie mit starker Tagesperformance - 23.09.2025

Die AIXTRON Aktie konnte bisher um +4,28 % auf 15,100€ zulegen. Das sind +0,620 € mehr als am letzten Handelstag. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von AIXTRON über einen Zuwachs von +5,42 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,51 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AIXTRON auf -4,26 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,80 % 1 Monat +10,51 % 3 Monate +5,42 % 1 Jahr -7,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die AIXTRON Aktie, die kürzlich um 6% auf 14,52 Euro gestiegen ist. Nutzer erwarten, dass die kommenden Unternehmenszahlen und der Ausblick für 2026 entscheidend für die Kursentwicklung sein könnten. Zudem wird die Auslieferung der 100. G10-SiC-Anlage als wichtiger Meilenstein gewertet, der die hohe Marktnachfrage unterstreicht. Es wird auch diskutiert, ob man in aktuellen Schwächephasen nachkaufen sollte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,71 Mrd.EUR wert.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

