Wie die praemium Gruppe den Mittelstand fit für die Zukunft macht (FOTO)

Bocholt (ots) - Steigende Finanzierungskosten, knappe Liquidität und unsichereZukunftsaussichten stellen den deutschen Mittelstand vor enormeHerausforderungen. Doch es gibt Ansätze, die Betrieben neue Stabilität undSpielräume verschaffen. Die praemium Gruppe zeigt, wie Unternehmen mit demEasy-Konzept - einer Kombination aus pauschaldotierter Unterstützungskasse undinnovativer Nettolohnoptimierung - ihre Finanzkraft stärken, Abhängigkeiten vonBanken reduzieren und gleichzeitig ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigernkönnen. Welche Strukturen dafür entscheidend sind und warum gerademittelständische Unternehmen profitieren, erfahren Sie hier.Sinkende Umsätze, verhaltene Zukunftsaussichten und eine schwache Konjunktur:Für viele deutsche Unternehmen hat sich die wirtschaftliche Realität zu einerharten Belastungsprobe entwickelt. Nicht nur die hohen Energiekosten und globaleUnsicherheiten drücken auf die Stimmung; insbesondere mittelständische Betriebekämpfen mit einem Bündel von Herausforderungen. Die Sorgen der Führungskräftesind groß: Hohe Finanzierungskosten, knappe Liquiditätspuffer und der zunehmendeFachkräftemangel engen die Handlungsspielräume spürbar ein. Viele Betriebe sehensich gezwungen, ihre Geschäftsmodelle auf den Prüfstand zu stellen undFinanzierungsstrategien neu auszurichten. Denn die enge Bindung an Banken unddie Gefahr von Liquiditätsengpässen können schnell zur existenziellen Bedrohungwerden. "Es ist grundsätzlich ratsam, die Finanzierungsstruktur regelmäßig zuüberprüfen. Besonders dann, wenn sich die wirtschaftliche Lage eintrübt und einelänger anhaltende Krise nicht ausgeschlossen werden kann", warnt Klaus Tenbrock,Geschäftsführer der praemium Gruppe. "Eine zu starke Abhängigkeit vonBankkrediten, teure Fremdfinanzierungen und schwache Liquiditätsreserven könnenschnell zu ernsten Schwierigkeiten führen - im schlimmsten Fall sogar in dieInsolvenz.""Für mittelständische Unternehmen liegt der Schlüssel zur finanziellenStabilität vor allem in einer soliden Innenfinanzierung", fügt er hinzu. "Wereine klare Strategie verfolgt, kann Kosten reduzieren, Liquidität aufbauen undzugleich die Mitarbeitenden motivieren - und das, ohne von externer Finanzierungabhängig zu sein." Exakt an diesem Punkt setzt das maßgeschneiderte Easy-Konzeptder praemium Gruppe an: Mit einer klugen Verbindung aus pauschaldotierterUnterstützungskasse und innovativer Nettolohnoptimierung bietet das Unternehmengenau die Strukturen, die Mittelständler jetzt dringend brauchen. Über 100 neue