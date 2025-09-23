    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPraemium AktievorwärtsNachrichten zu Praemium

    Wie die praemium Gruppe den Mittelstand fit für die Zukunft macht (FOTO)

    Bocholt (ots) - Steigende Finanzierungskosten, knappe Liquidität und unsichere
    Zukunftsaussichten stellen den deutschen Mittelstand vor enorme
    Herausforderungen. Doch es gibt Ansätze, die Betrieben neue Stabilität und
    Spielräume verschaffen. Die praemium Gruppe zeigt, wie Unternehmen mit dem
    Easy-Konzept - einer Kombination aus pauschaldotierter Unterstützungskasse und
    innovativer Nettolohnoptimierung - ihre Finanzkraft stärken, Abhängigkeiten von
    Banken reduzieren und gleichzeitig ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern
    können. Welche Strukturen dafür entscheidend sind und warum gerade
    mittelständische Unternehmen profitieren, erfahren Sie hier.

    Sinkende Umsätze, verhaltene Zukunftsaussichten und eine schwache Konjunktur:
    Für viele deutsche Unternehmen hat sich die wirtschaftliche Realität zu einer
    harten Belastungsprobe entwickelt. Nicht nur die hohen Energiekosten und globale
    Unsicherheiten drücken auf die Stimmung; insbesondere mittelständische Betriebe
    kämpfen mit einem Bündel von Herausforderungen. Die Sorgen der Führungskräfte
    sind groß: Hohe Finanzierungskosten, knappe Liquiditätspuffer und der zunehmende
    Fachkräftemangel engen die Handlungsspielräume spürbar ein. Viele Betriebe sehen
    sich gezwungen, ihre Geschäftsmodelle auf den Prüfstand zu stellen und
    Finanzierungsstrategien neu auszurichten. Denn die enge Bindung an Banken und
    die Gefahr von Liquiditätsengpässen können schnell zur existenziellen Bedrohung
    werden. "Es ist grundsätzlich ratsam, die Finanzierungsstruktur regelmäßig zu
    überprüfen. Besonders dann, wenn sich die wirtschaftliche Lage eintrübt und eine
    länger anhaltende Krise nicht ausgeschlossen werden kann", warnt Klaus Tenbrock,
    Geschäftsführer der praemium Gruppe. "Eine zu starke Abhängigkeit von
    Bankkrediten, teure Fremdfinanzierungen und schwache Liquiditätsreserven können
    schnell zu ernsten Schwierigkeiten führen - im schlimmsten Fall sogar in die
    Insolvenz."

    "Für mittelständische Unternehmen liegt der Schlüssel zur finanziellen
    Stabilität vor allem in einer soliden Innenfinanzierung", fügt er hinzu. "Wer
    eine klare Strategie verfolgt, kann Kosten reduzieren, Liquidität aufbauen und
    zugleich die Mitarbeitenden motivieren - und das, ohne von externer Finanzierung
    abhängig zu sein." Exakt an diesem Punkt setzt das maßgeschneiderte Easy-Konzept
    der praemium Gruppe an: Mit einer klugen Verbindung aus pauschaldotierter
    Unterstützungskasse und innovativer Nettolohnoptimierung bietet das Unternehmen
    genau die Strukturen, die Mittelständler jetzt dringend brauchen. Über 100 neue
