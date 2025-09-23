Mehr Netto, weniger Risiko
Wie die praemium Gruppe den Mittelstand fit für die Zukunft macht (FOTO)
Bocholt (ots) - Steigende Finanzierungskosten, knappe Liquidität und unsichere
Zukunftsaussichten stellen den deutschen Mittelstand vor enorme
Herausforderungen. Doch es gibt Ansätze, die Betrieben neue Stabilität und
Spielräume verschaffen. Die praemium Gruppe zeigt, wie Unternehmen mit dem
Easy-Konzept - einer Kombination aus pauschaldotierter Unterstützungskasse und
innovativer Nettolohnoptimierung - ihre Finanzkraft stärken, Abhängigkeiten von
Banken reduzieren und gleichzeitig ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern
können. Welche Strukturen dafür entscheidend sind und warum gerade
mittelständische Unternehmen profitieren, erfahren Sie hier.
Sinkende Umsätze, verhaltene Zukunftsaussichten und eine schwache Konjunktur:
Für viele deutsche Unternehmen hat sich die wirtschaftliche Realität zu einer
harten Belastungsprobe entwickelt. Nicht nur die hohen Energiekosten und globale
Unsicherheiten drücken auf die Stimmung; insbesondere mittelständische Betriebe
kämpfen mit einem Bündel von Herausforderungen. Die Sorgen der Führungskräfte
sind groß: Hohe Finanzierungskosten, knappe Liquiditätspuffer und der zunehmende
Fachkräftemangel engen die Handlungsspielräume spürbar ein. Viele Betriebe sehen
sich gezwungen, ihre Geschäftsmodelle auf den Prüfstand zu stellen und
Finanzierungsstrategien neu auszurichten. Denn die enge Bindung an Banken und
die Gefahr von Liquiditätsengpässen können schnell zur existenziellen Bedrohung
werden. "Es ist grundsätzlich ratsam, die Finanzierungsstruktur regelmäßig zu
überprüfen. Besonders dann, wenn sich die wirtschaftliche Lage eintrübt und eine
länger anhaltende Krise nicht ausgeschlossen werden kann", warnt Klaus Tenbrock,
Geschäftsführer der praemium Gruppe. "Eine zu starke Abhängigkeit von
Bankkrediten, teure Fremdfinanzierungen und schwache Liquiditätsreserven können
schnell zu ernsten Schwierigkeiten führen - im schlimmsten Fall sogar in die
Insolvenz."
"Für mittelständische Unternehmen liegt der Schlüssel zur finanziellen
Stabilität vor allem in einer soliden Innenfinanzierung", fügt er hinzu. "Wer
eine klare Strategie verfolgt, kann Kosten reduzieren, Liquidität aufbauen und
zugleich die Mitarbeitenden motivieren - und das, ohne von externer Finanzierung
abhängig zu sein." Exakt an diesem Punkt setzt das maßgeschneiderte Easy-Konzept
der praemium Gruppe an: Mit einer klugen Verbindung aus pauschaldotierter
Unterstützungskasse und innovativer Nettolohnoptimierung bietet das Unternehmen
genau die Strukturen, die Mittelständler jetzt dringend brauchen. Über 100 neue
