LANXESS verkauft Envalior-Anteile 2026: Was Anleger wissen müssen
Mit einem strategischen Schachzug plant LANXESS, seine Anteile an Envalior bis 2026 zu veräußern, was die Zukunft der Hochleistungs-Polymere neu gestalten könnte.
Foto: LANXESS
- LANXESS hat entschieden, sein Andienungsrecht zur Veräußerung seiner 40,94% Anteile an Envalior im Jahr 2026 auszuüben.
- Der Joint Venture-Partner, eine Beteiligungsgesellschaft von Advent International, ist verpflichtet, die Anteile von LANXESS bis spätestens März 2026 zu erwerben, vorbehaltlich der Finanzierbarkeit.
- Der Basis-Kaufpreis für die Anteile beträgt rund 1,2 Milliarden Euro, basierend auf der Bewertung des Geschäftsbereichs High-Performance Materials bei der Gründung des Joint Ventures im Frühjahr 2023.
- Der Kaufpreis kann sich je nach Entwicklung des EBITDA von Envalior anpassen: Steigt das aktuelle EBITDA über das historische EBITDA, erhöht sich der Kaufpreis; sinkt es um mehr als 10%, reduziert sich der Kaufpreis entsprechend.
- Sollte der Verkauf 2026 nicht zustande kommen, gibt es weitere Andienungs- bzw. Ankaufsperioden in den Jahren 2027 und 2028, wobei 2028 keine Finanzierungsvorbehalte mehr bestehen.
- LANXESS hat im Jahr 2023 bereits eine erste Zahlung von 1,3 Milliarden Euro erhalten und hält derzeit einen Anteil von 40,94 Prozent an Envalior, das technische Hochleistungs-Polymere produziert.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Lanxess ist am 06.11.2025.
Der Kurs von Lanxess lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,330EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,48 % im Plus.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.299,89PKT (+0,07 %).
