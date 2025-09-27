Strategy und Nachahmer verlieren massiv an Wert

Die Aktie von Strategy, Saylors Unternehmen, hat seit 2020 massiv in Bitcoin investiert, was es zu einem Giganten im Bereich Bitcoin-Treasuries gemacht hat. Trotz der jüngsten Rückgänge hat die Aktie seit den ersten Bitcoin-Käufen einen Anstieg von beeindruckenden 2.200 Prozent verzeichnet.

Die Begeisterung für Michael Saylors Strategie, die stark auf Bitcoin setzt, hat in letzter Zeit nachgelassen, was sich auch in den Kursen der Unternehmen widerspiegelt, die diesem Modell gefolgt sind.

Inzwischen haben viele Unternehmen versucht, das Erfolgsmodell von Strategy zu kopieren, darunter Unternehmen aus nicht-kryptowährungsbezogenen Branchen. Einige dieser Nachahmer haben jedoch schwere Verluste erlitten.

Die japanische Hotelmanagementfirma Metaplanet, die sich zur Bitcoin-Holdinggesellschaft gewandelt hat, verzeichnete im letzten Monat einen Kursrückgang von mehr als 20 Prozent. Der Gesundheitsdatenanbieter Kindly MD verlor fast 90 Prozent an Wert.

Trotz der jüngsten Turbulenzen gibt es auch Gewinner. Die Aktie von Semler Scientific stieg deutlich, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen eine Übernahmevereinbarung durch Strive getroffen hat, einem größeren Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Strive hat im letzten Monat ebenfalls einen Anstieg erzielt.

Der anhaltende Hype um Bitcoin-Treasuries hat jedoch auch Zweifel aufgeworfen, ob dieser Boom langfristig tragfähig ist. Gus Galá, Analyst bei Monness, Crespi, Hardt & Co., erklärt:

"Ab einem bestimmten Punkt gibt es zu viele Strategien, die dasselbe gelobte Land anstreben, und eine begrenzte Nachfrage der Anleger nach ähnlichen Engagements."

Kevin O'Leary, TV-Moderator und Krypto-Investor, glaubt, dass die Anziehungskraft von Krypto-Treasury-Aktien für Investoren groß ist, weil "die Mehrheit des Marktes keine Bitcoins halten kann, aber sie kann Aktien halten". Der weltweit größte Staatsfonds, die norwegische Norges Bank, hält keine Bitcoins oder Bitcoin-ETFs, aber rund 2,9 Millionen Aktien von MicroStrategy. Ähnlich haben mehrere US-amerikanische Pensionsfonds große Bestände an MicroStrategy-Aktien.

Bis heute haben mehr als 180 börsennotierte Unternehmen Bitcoin in ihre Bilanz aufgenommen und halten zusammen rund 4,7 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots. Etwa 94 dieser Unternehmen gelten laut yahoo!finance als Nachahmer von Strategy.

Allerdings hätten rund 25 Prozent dieser Nachahmer-Unternehmen eine Marktkapitalisierung, die unter dem Wert ihrer Bitcoin-Bestände liegt. Wenn der negative Trend von Bitcoin anhält, könnte es zu Unruhen unter den Aktionären oder sogar zum Zwangsverkauf der Kryptos kommen.

Ein weiteres Problem für Strategy ist, dass das Unternehmen sich hauptsächlich über die Ausgabe von Anleihen finanziert hat, um seine Bitcoin-Käufe zu tätigen. Analysten befürchten, dass die Volatilität der Aktie und die unsicheren Märkte die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin erfolgreich zu wachsen, beeinträchtigen könnten.

Fazit

Trotz allem bleibt Strategy für viele eine zentrale Figur im Bitcoin-Treasury-Sektor. Doch die zunehmende Konkurrenz und die hohe Volatilität lassen die Frage aufkommen, ob dieser Markt nachhaltig ist.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



