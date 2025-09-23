Millennial Potash Corp. gibt Ernennung von Tony Kettinger zum Direktor und Rücktritt von Graham Harris bekannt

Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D)( – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ... -) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Tony Kettinger in den Vorstand des Unternehmens berufen wurde. Herr Kettinger ist in Singapur ansässig, wo er als COO für Golden Agri-Resources tätig ist, eines der weltweit größten Agrarunternehmen, das den gesamten Prozess von der Saat bis zum Verkauf abdeckt. Vor seiner Tätigkeit bei Golden Agri war Herr Kettinger 15 Jahre lang bei Cargill Inc. in Singapur und China beschäftigt.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass Tony Kettinger sich entschlossen hat, dem Vorstand von Millennial Potash Corp. beizutreten. Tony verfügt über langjährige Erfahrung im Agrarsektor, vor allem in Südostasien und China, und bringt ein umfangreiches Wissen über das expandierende Palmölgeschäft mit, einem wichtigen Nachfragesektor für Kaliprodukte. Mit der Aufnahme von Herrn Kettinger setzen wir unsere Bemühungen fort, einen starken, auf Kaliumkarbonat und Landwirtschaft fokussierten Vorstand zu bilden, und wir freuen uns auf Tonys Beiträge, während wir bei unserem Banio-Kaliumkarbonat-Projekt in Gabun den Übergang von der Exploration zur Entwicklung vollziehen.“

Herr Kettinger verfügt über umfangreiche Berufserfahrung im Agrarsektor und ist derzeit Chief Operating Officer bei Golden Agri-Resources mit Sitz in Singapur. Golden Agri baut auf einer Fläche von mehr als 500.000 Hektar Ölpalmen an, ist in 14 Ländern tätig und beliefert über 110 Länder weltweit, darunter China, Indien und die USA sowie verschiedene Ziele in Europa und im Nahen Osten. Golden Agri ist an der Börse von Singapur notiert. Vor seiner Tätigkeit bei Golden Agri war Herr Kettinger 15 Jahre lang bei Cargill beschäftigt und stieg dort zum Group Managing Director für Ag Processing and Trading für Asien einschließlich China auf.

Ross Jennings, Direktor von The Quaternary Group Limited, einem Großaktionär von MLP, kommentierte: „Angesichts der bedeutenden Ressourcen von Millennial Potash und der erwarteten Wettbewerbsvorteile bei den Kosten (sowohl bei den Investitions- als auch bei den Betriebskosten) sowie der erwarteten logistischen Vorteile wird die Möglichkeit, das Potenzial des Unternehmens für alle Stakeholder voll auszuschöpfen, zunehmend davon abhängen, dass die Nachfrage aus wichtigen strategischen Kalimärkten gesichert werden kann. Tony bringt jahrzehntelange Erfahrung aus seinem Leben und seiner Arbeit in den wichtigsten Nachfragemärkten China, Brasilien, den USA und zuletzt Indonesien in den Vorstand ein. Tony hat seine Karriere in leitenden Positionen bei vielen der größten Agrarrohstoffproduzenten und -händler der Welt verbracht und ist daher bestens geeignet, diese Nachfrageseite der globalen Lieferkette für Kaliumkarbonat zu vertreten. Da ich Tony seit 20 Jahren kenne und mit ihm zusammengearbeitet habe, bin ich sowohl sehr zuversichtlich, dass er einen bedeutenden Beitrag zur Zukunft des Unternehmens leisten wird, als auch dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, dem Vorstand beizutreten.