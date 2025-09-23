Europäischer Gigant: Milliarden-Schock!

Vorstandschef Dolf van den Brink sagte, dass der Deal Wachstumschancen eröffnen und Heineken ermöglichen werde, in ganz Mittelamerika "neue Gewinnpools" zu erschließen. Die Brauerei erwarb 2002 eine 25-prozentige Beteiligung an Distribuidora La Florida. 1986 begann die Partnerschaft zwischen Heineken und FIFCO, als Heineken eine Lizenzvereinbarnug mit FIFCO traf, um die Marke Heineken in Costa Rica und später in anderen Ländern Zentralamerikas zu vertreiben. Diese Vereinbarung markierte den Beginn einer Zusammenarbeit, bei der FIFCO als regionaler Abfüller und Vertriebspartner für Heineken fungierte.

Die niederländische Brauerei Heineken wird das Getränke- und Einzelhandelsgeschäft von FIFCO für 3,2 Milliarden US-Dollar kaufen und verstärkt damit seine Präsenz in Mittelamerika, hieß es am späten Montag. Heineken wird dadurch Costa Ricas hundertjährige Biermarke Imperial sowie ein Erfrischungsgetränkegeschäft mit eigenen Marken besitzen und eine Abfülllizenz von PepsiCo. erhalten. Süd- und Mittelamerika sind für eine führende Brauerei wie Heineken angesichts rückläufiger Verkaufszahlen in Europa und den USA zunehmend attraktiver geworden.

Der Brauerei-Riese wird nun die 75 Prozent von Distribuidora La Florida – der Getränke-, Lebensmittel- und Einzelhandelsabteilung von FIFCO – kaufen, die es noch nicht besitzt. Hierzu gehören mehr als 300 Verkaufsstellen in Costa Rica sowie Betriebe in El Salvador, Guatemala und Honduras. Zudem umfasst der Deal 75 Prozent der Nicaragua Brewing Holding, die 25 Prozent von Heineken Panama, welche das Unternehmen noch nicht besaß, sowie die vollständige Eigentümerschaft des Nicht-Bier-Geschäfts von FIFCO in Mexiko.

"Für uns ist dies eine strategisch sinnvolle Übernahme, auch wenn der gezahlte Preis hoch erscheint", sagte James Edwardes Jones, Analyst bei RBC Capital. Die voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossene Transaktion werde Heinekens Betriebsmarge und den Gewinn pro Aktie vor Sonderposten sofort steigern, wie das Unternehmen mitteilte. Der niederländische Braukonzern rechnet nach dem Deal mit einem Anstieg seiner Nettoverschuldung um 3,2 Milliarden Euro. Ende Juni lag die Nettoverschuldung bei knapp 15,5 Milliarden Euro.

FIFCO wurde 1908 für die Herstellung von Eis und das Abfüllen von Getränken gegründet und stellt seit 1960 auch alkoholische Getränke wie Bier und Wein her. Es betreibt fünf Produktionsstätten und 13 Vertriebszentren in Mittelamerika, der Dominikanischen Republik, Mexiko und den USA. Das Unternehmen exportiert in mehr als zehn Länder.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

