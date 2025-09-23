JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf "Overweight".

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 28,52 auf Tradegate (23. September 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -3,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,06 Mrd..

Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +26,32 %/+50,88 % bedeutet.