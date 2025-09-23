ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight'
- Kursziel von 43,50 Euro bleibt unverändert.
- Führungswechsel bei T-Mobile US erwartet, keine Sorgen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 43,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Bonner bleiben zudem auf der "Analyst Focus List" der Bank. Der Führungswechsel an der Spitze der Tochter T-Mobile US komme erwartungsgemäß, schrieb Akhil Dattani am Dienstag. Es sei nun aber schwer vorstellbar, dass der neue Chef Srini Gopalan sein Amt niederlegen wird, um 2028 Tim Höttges an der Spitze der Telekom zu beerben. Beide Unternehmen hätten sich zuletzt, vielleicht durch Personalien abgelenkt, kleinere strategische Fehltritte erlaubt. An den letztlich guten Wachstumsaussichten ändere dies jedoch nichts./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 01:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 01:22 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 28,52 auf Tradegate (23. September 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -3,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 142,06 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +26,32 %/+50,88 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 43,50 Euro
