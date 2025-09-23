ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 102 Euro
- SAP-Umstellung verschiebt Umsätze ins vierte Quartal.
- Wachstumstrend bleibt trotz Verschiebungen intakt.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die SAP-Umstellung könnte einige Umsätze vom dritten in das vierte Quartal verschieben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Grundsätzlich bleibe der Wachstumstrend aber intakt./ag/mf
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie
Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 83,60 auf Tradegate (23. September 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..
Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,31 %/+43,03 % bedeutet.
Wenn der Vorstandsvorsitzende seit Anfang Juni Aktien im Werte von ca. 5 MEURO verkauft hat, ist dies nicht unbedingt ein gutes Omen.