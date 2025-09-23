    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor

    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 102 Euro

    • Berenberg belässt Elmos auf "Buy" mit 102 Euro.
    • SAP-Umstellung verschiebt Umsätze ins vierte Quartal.
    • Wachstumstrend bleibt trotz Verschiebungen intakt.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 102 Euro
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 102 Euro auf "Buy" belassen. Die SAP-Umstellung könnte einige Umsätze vom dritten in das vierte Quartal verschieben, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany nach der Berenberg-Konferenz vom Montag. Grundsätzlich bleibe der Wachstumstrend aber intakt./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:38 / GMT

    +1,82 %
    +5,51 %
    -4,75 %
    +9,88 %
    +27,60 %
    +101,96 %
    +280,14 %
    +499,90 %
    +272,89 %
    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 83,60 auf Tradegate (23. September 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

    Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,31 %/+43,03 % bedeutet.


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
