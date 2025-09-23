Berenberg belässt Elmos Semiconductor auf 'Buy' - Ziel 102 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 83,60 auf Tradegate (23. September 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Elmos Semiconductor Aktie um +5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Elmos Semiconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,48 Mrd..

Elmos Semiconductor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,31 %/+43,03 % bedeutet.