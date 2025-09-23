ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Roche auf 'Underweight' - Ziel 270,30 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 270,30 Franken auf "Underweight" belassen. Die Schweizer machten klare Fortschritte beim Wiederauffüllen ihrer Pipeline, schrieb Richard Vosser am Montagabend nach dem Pharmatag des Konzerns. Er bleibt jedoch zurückhaltend für die in den kommenden sechs Monaten anstehenden Studienergebnisse./rob/ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:00 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 285,6 auf Lang & Schwarz (23. September 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 199,95 Mrd..
Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 273,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 345,00CHF was eine Bandbreite von -19,31 %/+21,03 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 270,30 Euro