    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoche Holding AktievorwärtsNachrichten zu Roche Holding

    ANALYSE-FLASH

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMorgan belässt Roche auf 'Underweight' - Ziel 270,30 Franken

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt Roche auf "Underweight" Einstufung.
    • Kursziel für Roche bei 270,30 Franken festgelegt.
    • Fortschritte bei Pipeline, aber zurückhaltende Prognose.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt Roche auf 'Underweight' - Ziel 270,30 Franken
    Foto: diy13 - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 270,30 Franken auf "Underweight" belassen. Die Schweizer machten klare Fortschritte beim Wiederauffüllen ihrer Pipeline, schrieb Richard Vosser am Montagabend nach dem Pharmatag des Konzerns. Er bleibt jedoch zurückhaltend für die in den kommenden sechs Monaten anstehenden Studienergebnisse./rob/ag/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:00 / BST

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine!
    Short
    289,16€
    Basispreis
    2,50
    Ask
    × 11,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    243,87€
    Basispreis
    2,43
    Ask
    × 11,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Roche Holding

    -1,89 %
    +4,18 %
    +4,61 %
    +6,68 %
    +2,32 %
    -10,15 %
    -7,89 %
    +27,45 %
    +108,52 %
    ISIN:CH0012032048WKN:855167

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

    Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 285,6 auf Lang & Schwarz (23. September 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 199,95 Mrd..

    Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 273,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 345,00CHF was eine Bandbreite von -19,31 %/+21,03 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 270,30 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH JPMorgan belässt Roche auf 'Underweight' - Ziel 270,30 Franken Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 270,30 Franken auf "Underweight" belassen. Die Schweizer machten klare Fortschritte beim Wiederauffüllen ihrer Pipeline, schrieb Richard Vosser am Montagabend nach dem …