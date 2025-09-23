JPMorgan belässt Roche auf 'Underweight' - Ziel 270,30 Franken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 285,6 auf Lang & Schwarz (23. September 2025, 14:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 199,95 Mrd..

Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 273,11CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 345,00CHF was eine Bandbreite von -19,31 %/+21,03 % bedeutet.