Asklepios stellt Personalwesen neu auf
Matthias Meyer übernimmt konzernweite Leitung (FOTO)
Hamburg (ots) - Die Asklepios Kliniken stellen die Weichen für die Zukunft ihrer
Personalstrategie: Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Matthias Meyer die Leitung des
Konzernbereichs Personal der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Meyer, der
bereits als stellvertretender Leiter des Konzernbereichs und als Leiter des
Personalmanagements der Asklepios Kliniken Hamburg tätig ist, wird damit die
konzernweite Neuaufstellung des Personalwesens vorantreiben. Im Fokus seiner
neuen Aufgabe stehen die strategische Steuerung der Konzernintegration von
Asklepios, Rhön und Mediclin, die weitere Digitalisierung der HR-Prozesse, die
Stärkung der Mitarbeiterbindung und -gewinnung, die Weiterentwicklung der
Arbeitgebermarke sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Konzernbetriebsrat. Ein
weiterer Schwerpunkt wird die Förderung und Entwicklung von Führungskräften
sein, um die Zukunftsfähigkeit der Klinikgruppe zu sichern.
Joachim Gemmel, CEO von Asklepios, betont: "Mit Matthias Meyer haben wir einen
langjährig erfahrenen und strategisch versierten HR-Spezialisten im Konzern, der
unser vollstes Vertrauen genießt. Er hat in seinen bisherigen Tätigkeiten seine
herausragende Expertise im Personalmanagement eindrucksvoll unter Beweis
gestellt", sagt Joachim Gemmel, CEO von Asklepios.
Personalstrategie: Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Matthias Meyer die Leitung des
Konzernbereichs Personal der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Meyer, der
bereits als stellvertretender Leiter des Konzernbereichs und als Leiter des
Personalmanagements der Asklepios Kliniken Hamburg tätig ist, wird damit die
konzernweite Neuaufstellung des Personalwesens vorantreiben. Im Fokus seiner
neuen Aufgabe stehen die strategische Steuerung der Konzernintegration von
Asklepios, Rhön und Mediclin, die weitere Digitalisierung der HR-Prozesse, die
Stärkung der Mitarbeiterbindung und -gewinnung, die Weiterentwicklung der
Arbeitgebermarke sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Konzernbetriebsrat. Ein
weiterer Schwerpunkt wird die Förderung und Entwicklung von Führungskräften
sein, um die Zukunftsfähigkeit der Klinikgruppe zu sichern.
Joachim Gemmel, CEO von Asklepios, betont: "Mit Matthias Meyer haben wir einen
langjährig erfahrenen und strategisch versierten HR-Spezialisten im Konzern, der
unser vollstes Vertrauen genießt. Er hat in seinen bisherigen Tätigkeiten seine
herausragende Expertise im Personalmanagement eindrucksvoll unter Beweis
gestellt", sagt Joachim Gemmel, CEO von Asklepios.
Marco Walker, ebenfalls CEO von Asklepios, ergänzt: "Die Gesundheitsbranche
steht vor großen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere
Personalstrategie zukunftsfähig gestalten und damit sicherstellen, dass wir auch
künftig die besten Fach- und Führungskräfte für uns gewinnen und binden können.
Matthias Meyer ist die Idealbesetzung für diese Aufgabe, da er unser Unternehmen
und seine Kultur bestens kennt."
Der gebürtige Hamburger und studierte Jurist Matthias Meyer war vor genau 20
Jahren, im August 2005, als Referent für Arbeitsrecht bei Asklepios in Hamburg
gestartet. Von 2009 bis 2012 war er Personalleiter der Asklepios Klinik Nord, im
September 2012 wurde er zum Leiter des Unternehmensbereichs Personalmanagement
sowie Ende 2022 zusätzlich zum Prokuristen der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
berufen. Als Leiter des Personalmanagements in Hamburg trägt er unter anderem
Verantwortung für die HR-Strategie, die Leitung der Personalabteilungen der
Hamburger Kliniken und die HR-IT-Systeme. Seit Mai 2024 ist Matthias Meyer
zusätzlich stellvertretender Leiter des Konzernbereichs Personal der Asklepios
Kliniken GmbH & Co. KGaA.
Matthias Meyer folgt auf Frank Thörner-Tamm, der die Funktion zwei Jahre
innehatte und zur Alexianern Gruppe wechselt, um dort eine der drei
Hauptgeschäftsführerpositionen zu übernehmen. Asklepios dankt Frank Thörner-Tamm
für seine hervorragende Arbeit und wünscht ihm alles Gute für die private und
berufliche Zukunft.
Pressekontakt:
https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Konzernbereich Unternehmenskommunikation & Marketing
Rübenkamp 226
22307 Hamburg
Tel.: (0 40) 18 18-82 66 36
E-Mail: mailto:presse@asklepios.com
24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.
Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:
http://www.asklepios.com
http://www.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazin
http://www.facebook.com/asklepioskliniken
http://www.youtube.com/asklepioskliniken
http://www.instagram.com/asklepioskliniken
http://www.linkedin.com/company/asklepios/
Anmeldung zum Asklepios Newsletter:
https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/
Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" ( https://wir-sind-pflege.blog/)
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65048/6123527
OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
steht vor großen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere
Personalstrategie zukunftsfähig gestalten und damit sicherstellen, dass wir auch
künftig die besten Fach- und Führungskräfte für uns gewinnen und binden können.
Matthias Meyer ist die Idealbesetzung für diese Aufgabe, da er unser Unternehmen
und seine Kultur bestens kennt."
Der gebürtige Hamburger und studierte Jurist Matthias Meyer war vor genau 20
Jahren, im August 2005, als Referent für Arbeitsrecht bei Asklepios in Hamburg
gestartet. Von 2009 bis 2012 war er Personalleiter der Asklepios Klinik Nord, im
September 2012 wurde er zum Leiter des Unternehmensbereichs Personalmanagement
sowie Ende 2022 zusätzlich zum Prokuristen der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
berufen. Als Leiter des Personalmanagements in Hamburg trägt er unter anderem
Verantwortung für die HR-Strategie, die Leitung der Personalabteilungen der
Hamburger Kliniken und die HR-IT-Systeme. Seit Mai 2024 ist Matthias Meyer
zusätzlich stellvertretender Leiter des Konzernbereichs Personal der Asklepios
Kliniken GmbH & Co. KGaA.
Matthias Meyer folgt auf Frank Thörner-Tamm, der die Funktion zwei Jahre
innehatte und zur Alexianern Gruppe wechselt, um dort eine der drei
Hauptgeschäftsführerpositionen zu übernehmen. Asklepios dankt Frank Thörner-Tamm
für seine hervorragende Arbeit und wünscht ihm alles Gute für die private und
berufliche Zukunft.
Pressekontakt:
https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Konzernbereich Unternehmenskommunikation & Marketing
Rübenkamp 226
22307 Hamburg
Tel.: (0 40) 18 18-82 66 36
E-Mail: mailto:presse@asklepios.com
24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.
Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:
http://www.asklepios.com
http://www.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazin
http://www.facebook.com/asklepioskliniken
http://www.youtube.com/asklepioskliniken
http://www.instagram.com/asklepioskliniken
http://www.linkedin.com/company/asklepios/
Anmeldung zum Asklepios Newsletter:
https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/
Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" ( https://wir-sind-pflege.blog/)
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65048/6123527
OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rhoen-Klinikum - 704230 - DE0007042301
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rhoen-Klinikum. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vonHS schrieb 08.03.25, 17:31
Rhön-Klinikum gibt seinen 2025er-Fahrplan für die Veröffentlichung seiner Finanzberichte bekannt:mitdiskutieren »
https://www.eqs-news.com/de/news/vorabbekanntmachung-finanzberichte/rhoen-klinikum-ag-vorabbekanntmachung-ueber-die-veroeffentlichung-von-finanzberichten-gemaess-c2a7c2a7-114-115-117-wphg/e005093c-1690-4d9d-a769-81789c96d834_de
https://www.eqs-news.com/de/news/vorabbekanntmachung-finanzberichte/rhoen-klinikum-ag-vorabbekanntmachung-ueber-die-veroeffentlichung-von-finanzberichten-gemaess-c2a7c2a7-114-115-117-wphg/e005093c-1690-4d9d-a769-81789c96d834_de
vonHS schrieb 25.11.24, 18:50
Es sind drei Antragsteller und zwei Erben.mitdiskutieren »
Ein Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsfindung:
https://www.gesetze-im-internet.de/wp_g/__35.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wp_gangebv/__9.html
Rein rechtlich findet ein Kontrollwechsel beim Mehrheitsaktionär unserer Rhön- Klinikum statt - aber eben nur wegen eines Erbfalls. Dass muss nun nach dem Befreiungsbescheid der BaFin nicht zu einem Pflichtangebot an die Restaktionäre führen
Ein Blick in das Gesetz erleichtert die Rechtsfindung:
https://www.gesetze-im-internet.de/wp_g/__35.html
https://www.gesetze-im-internet.de/wp_gangebv/__9.html
Rein rechtlich findet ein Kontrollwechsel beim Mehrheitsaktionär unserer Rhön- Klinikum statt - aber eben nur wegen eines Erbfalls. Dass muss nun nach dem Befreiungsbescheid der BaFin nicht zu einem Pflichtangebot an die Restaktionäre führen
Autor folgen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte