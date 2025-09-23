    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRhoen-Klinikum AktievorwärtsNachrichten zu Rhoen-Klinikum

    Asklepios stellt Personalwesen neu auf

    Matthias Meyer übernimmt konzernweite Leitung (FOTO)

    Hamburg (ots) - Die Asklepios Kliniken stellen die Weichen für die Zukunft ihrer
    Personalstrategie: Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Matthias Meyer die Leitung des
    Konzernbereichs Personal der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Meyer, der
    bereits als stellvertretender Leiter des Konzernbereichs und als Leiter des
    Personalmanagements der Asklepios Kliniken Hamburg tätig ist, wird damit die
    konzernweite Neuaufstellung des Personalwesens vorantreiben. Im Fokus seiner
    neuen Aufgabe stehen die strategische Steuerung der Konzernintegration von
    Asklepios, Rhön und Mediclin, die weitere Digitalisierung der HR-Prozesse, die
    Stärkung der Mitarbeiterbindung und -gewinnung, die Weiterentwicklung der
    Arbeitgebermarke sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Konzernbetriebsrat. Ein
    weiterer Schwerpunkt wird die Förderung und Entwicklung von Führungskräften
    sein, um die Zukunftsfähigkeit der Klinikgruppe zu sichern.

    Joachim Gemmel, CEO von Asklepios, betont: "Mit Matthias Meyer haben wir einen
    langjährig erfahrenen und strategisch versierten HR-Spezialisten im Konzern, der
    unser vollstes Vertrauen genießt. Er hat in seinen bisherigen Tätigkeiten seine
    herausragende Expertise im Personalmanagement eindrucksvoll unter Beweis
    gestellt", sagt Joachim Gemmel, CEO von Asklepios.

    Marco Walker, ebenfalls CEO von Asklepios, ergänzt: "Die Gesundheitsbranche
    steht vor großen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere
    Personalstrategie zukunftsfähig gestalten und damit sicherstellen, dass wir auch
    künftig die besten Fach- und Führungskräfte für uns gewinnen und binden können.
    Matthias Meyer ist die Idealbesetzung für diese Aufgabe, da er unser Unternehmen
    und seine Kultur bestens kennt."

    Der gebürtige Hamburger und studierte Jurist Matthias Meyer war vor genau 20
    Jahren, im August 2005, als Referent für Arbeitsrecht bei Asklepios in Hamburg
    gestartet. Von 2009 bis 2012 war er Personalleiter der Asklepios Klinik Nord, im
    September 2012 wurde er zum Leiter des Unternehmensbereichs Personalmanagement
    sowie Ende 2022 zusätzlich zum Prokuristen der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH
    berufen. Als Leiter des Personalmanagements in Hamburg trägt er unter anderem
    Verantwortung für die HR-Strategie, die Leitung der Personalabteilungen der
    Hamburger Kliniken und die HR-IT-Systeme. Seit Mai 2024 ist Matthias Meyer
    zusätzlich stellvertretender Leiter des Konzernbereichs Personal der Asklepios
    Kliniken GmbH & Co. KGaA.

    Matthias Meyer folgt auf Frank Thörner-Tamm, der die Funktion zwei Jahre
    innehatte und zur Alexianern Gruppe wechselt, um dort eine der drei
    Hauptgeschäftsführerpositionen zu übernehmen. Asklepios dankt Frank Thörner-Tamm
    für seine hervorragende Arbeit und wünscht ihm alles Gute für die private und
    berufliche Zukunft.

