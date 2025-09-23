Matthias Meyer übernimmt konzernweite Leitung (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Asklepios Kliniken stellen die Weichen für die Zukunft ihrer

Personalstrategie: Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Matthias Meyer die Leitung des

Konzernbereichs Personal der Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA. Meyer, der

bereits als stellvertretender Leiter des Konzernbereichs und als Leiter des

Personalmanagements der Asklepios Kliniken Hamburg tätig ist, wird damit die

konzernweite Neuaufstellung des Personalwesens vorantreiben. Im Fokus seiner

neuen Aufgabe stehen die strategische Steuerung der Konzernintegration von

Asklepios, Rhön und Mediclin, die weitere Digitalisierung der HR-Prozesse, die

Stärkung der Mitarbeiterbindung und -gewinnung, die Weiterentwicklung der

Arbeitgebermarke sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Konzernbetriebsrat. Ein

weiterer Schwerpunkt wird die Förderung und Entwicklung von Führungskräften

sein, um die Zukunftsfähigkeit der Klinikgruppe zu sichern.



Joachim Gemmel, CEO von Asklepios, betont: "Mit Matthias Meyer haben wir einen

langjährig erfahrenen und strategisch versierten HR-Spezialisten im Konzern, der

unser vollstes Vertrauen genießt. Er hat in seinen bisherigen Tätigkeiten seine

herausragende Expertise im Personalmanagement eindrucksvoll unter Beweis

gestellt", sagt Joachim Gemmel, CEO von Asklepios.







steht vor großen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere

Personalstrategie zukunftsfähig gestalten und damit sicherstellen, dass wir auch

künftig die besten Fach- und Führungskräfte für uns gewinnen und binden können.

Matthias Meyer ist die Idealbesetzung für diese Aufgabe, da er unser Unternehmen

und seine Kultur bestens kennt."



Der gebürtige Hamburger und studierte Jurist Matthias Meyer war vor genau 20

Jahren, im August 2005, als Referent für Arbeitsrecht bei Asklepios in Hamburg

gestartet. Von 2009 bis 2012 war er Personalleiter der Asklepios Klinik Nord, im

September 2012 wurde er zum Leiter des Unternehmensbereichs Personalmanagement

sowie Ende 2022 zusätzlich zum Prokuristen der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH

berufen. Als Leiter des Personalmanagements in Hamburg trägt er unter anderem

Verantwortung für die HR-Strategie, die Leitung der Personalabteilungen der

Hamburger Kliniken und die HR-IT-Systeme. Seit Mai 2024 ist Matthias Meyer

zusätzlich stellvertretender Leiter des Konzernbereichs Personal der Asklepios

Kliniken GmbH & Co. KGaA.



Matthias Meyer folgt auf Frank Thörner-Tamm, der die Funktion zwei Jahre

innehatte und zur Alexianern Gruppe wechselt, um dort eine der drei

Hauptgeschäftsführerpositionen zu übernehmen. Asklepios dankt Frank Thörner-Tamm

für seine hervorragende Arbeit und wünscht ihm alles Gute für die private und

berufliche Zukunft.



