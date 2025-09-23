    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Nato-Generalsekretär zu Drohnenalarm in Kontakt mit Dänemark

    Für Sie zusammengefasst
    • Rutte telefoniert mit Frederiksen wegen Drohnenalarm.
    • Dänemark untersucht Hintergründe des Vorfalls.
    • Nato bietet Unterstützung bei Luftraumverletzungen an.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat zum Drohnenalarm am Kopenhagener Flughafen mit Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen telefoniert. Die Dänen seien derzeit dabei herauszufinden, was genau passiert sei und was der Hintergrund sei, sagte Rutte. Ob es eine Verbindung zu den jüngsten Luftraumverletzungen in Polen, Estland und Rumänien durch Russland gebe, könne noch nicht gesagt werden. Klar sei aber, dass die Nato helfen werde, wo immer es möglich sei.

    Rutte äußerte sich in einer Pressekonferenz zu Nato-Beratungen nach der jüngsten Luftraumverletzung in Estland zu dem Thema. Bei ihr waren am Freitag drei bewaffnete russische Maschinen vom Typ MiG-31 mehr als zehn Minuten über der Ostsee durch estnischen Luftraum geflogen./aha/DP/stw





