VW- und Porsche-Aktien leicht erholt von Kursrutsch am Vortag

Tags zuvor hatten die Anteilsscheine der Porsche AG wegen einer Gewinnwarnung 7,2 Prozent verloren. Die VW-Papiere hatten 7,1 Prozent eingebüßt und die Titel der Porsche SE 8,2 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund haben sich am Dienstag etwas von den deutlichen Vortagesverlusten erholt. Die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG stiegen um 2,4 Prozent. Für die VW-Vorzugsaktien ging es um 2,7 Prozent nach oben und für jene der Konzernholding Porsche SE um 2,6 Prozent.

Die VW-Tochter Porsche AG hatte bereits am Freitagabend eingeräumt, aufgrund strategischer Umplanungen im laufenden Jahr mit noch weniger Gewinn zu rechnen. Ebenso wurde der Mutterkonzern Volkswagen wegen der Milliardenlasten vorsichtiger und auch die Dachgesellschaft Porsche SE der Familieneigentümer Porsche und Piech kappte in der Folge ihre Gewinnerwartungen.

Nun halfen auch Analystenstimmen bei der Stabilisierung der Aktien. RBC-Experte Tom Narayan stufte VW auf "Outperform" nach oben und sieht die Wolfsburger in der Zollsituation besser dastehen als die deutsche Konkurrenz. Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan hielt derweil an seinem "Overweight"-Votum für die Porsche AG fest und betonte, dass die hohen Kosten für die Restrukturierung des Sportwagenbauers am Markt keine Überraschung seien./edh/niw/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 92,94 auf Tradegate (23. September 2025, 14:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -7,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,09 %. Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,93 Mrd.. Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -6,34 %/+53,70 % bedeutet.



