    Rendite-Gierschlund baff: +174.245 % in 24 Jahren mit einer Sicherheitsaktie?

    Mit einem Kursplus von unfassbaren 174.245 Prozent in 24 Jahren zählt die Sicherheitsaktie Axon Enterprise zu den größten Renditebringern der letzten Jahrzehnte an der Wall Street. Die Hintergründe.

    Für Sie zusammengefasst
    • Axon Enterprise: 174.245% Kurssteigerung seit 2001.
    • 10.000 USD Investition heute 17,42 Mio. USD wert.
    • Innovationskraft macht Sicherheitsaktien zur Rendite-Rakete.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Gewinner der Börsengeschichte - Rendite-Gierschlund baff: +174.245 % in 24 Jahren mit einer Sicherheitsaktie?
    Foto: Marijan Murat - dpa

    An der Wall Street gibt es Geschichten, die selbst erfahrene Anleger sprachlos machen – Axon Enterprise ist eine davon. Das Unternehmen, das für seine Elektroschocker der Marke Taser und seine modernen Polizeikameras bekannt ist, hat seit 2001 eine atemberaubende Börsenrallye hingelegt.

    Wer am 20. Juni 2001 10.000 US-Dollar in die damals kaum beachtete Aktie investierte, besitzt heute, 24 Jahre später, ein Vermögen von 17,42 Millionen US-Dollar. Der Grund dafür ist, dass der Kurs von winzigen 0,446 US-Dollar je Aktie auf satte 777,58 US-Dollar am Nasdaq-Schlusskurs vom 23. September 2025 kletterte – ein Zuwachs von unglaublichen 174.245 Prozent.

    Axon Enterprise

    -0,98 %
    -7,22 %
    -7,89 %
    -10,24 %
    +69,73 %
    +409,57 %
    +681,15 %
    +3.005,74 %
    +57.519,05 %
    ISIN:US05464C1018WKN:A2DPZU

    Axon ist damit ein Musterbeispiel dafür, wie sich Geduld und ein Gespür für Megatrends auszahlen können. Das Geschäftsmodell des Unternehmens hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten radikal verändert. Aus einem Nischenhersteller von Elektroschockgeräten wurde ein Hightech-Konzern für Sicherheitslösungen, Bodycams und Cloud-Software zur Beweissicherung. Besonders die wiederkehrenden Einnahmen aus digitalen Plattformen treiben heute den Gewinn und machen die Aktie zum Liebling langfristiger Investoren.

    Der Fall Axon ist für Anleger ein Lehrstück: Sicherheitstechnologien gelten oft als defensive Branche, doch Innovation und strategische Weitsicht können selbst vermeintlich "langweilige" Aktien in Rendite-Raketen verwandeln. Natürlich bleibt die Frage, ob die Party auf diesem Niveau weitergeht oder ob ein Teil der gigantischen Gewinne bereits eingepreist ist.

    Fest steht: Wer früh einstieg, hat den Deal seines Lebens gemacht. Axon Enterprise zählt damit zu den größten Rendite-Wundern der jüngeren Börsengeschichte und zeigt eindrucksvoll, wie aus einem überschaubaren Startkapital ein Millionenvermögen entstehen kann.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

