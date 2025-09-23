Lanxess gefragt - Envalior-Anteil soll komplett verkauft werden

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,82 % und einem Kurs von 23,64 auf Tradegate (23. September 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -3,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,61 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -13,08 %/+15,89 % bedeutet.