AKTIE IM FOKUS
Lanxess gefragt - Envalior-Anteil soll komplett verkauft werden
- Lanxess-Aktien steigen um bis zu 7,6 Prozent.
- Verkauf von Envalior-Anteilen für 1,2 Mrd. Euro.
- Entscheidung über Verkauf bis März 2026 erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien des Chemiekonzerns Lanxess haben am Dienstag positiv auf Pläne zum Verkauf der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior reagiert. In der Spitze schnellten sie um bis zu 7,6 Prozent nach oben und waren zuletzt noch mit einem Kursplus von 4,8 Prozent auf 23,18 Euro der stärkste Wert im MDax der mittelgroßen Unternehmen. Die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend erwies sich nach dem jüngsten Abwärtstrend aber noch als zu hohe Hürde.
Lanxess hatte am Nachmittag mitgeteilt, sich komplett von seinem Anteil an Envalior trennen zu wollen. Dafür übt der Chemiekonzern sein Andienungsrecht an seinen Joint-Venture-Partner aus, eine Beteiligungsgesellschaft der Private-Equity-Firma Advent. Ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro sei vertraglich vereinbart. Mit einer Entscheidung sei spätestens im März 2026 zu rechnen./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,82 % und einem Kurs von 23,64 auf Tradegate (23. September 2025, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -3,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -13,08 %/+15,89 % bedeutet.
