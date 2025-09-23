Abhängigkeit von China bei Seltenen Erden größer als gedacht!

Europas Wirtschaft ist bei Seltenen Erden von China abhängiger als gedacht. Das zeigt eine neue Studie aus Österreich. Im Worst Case-Szenario droht der Stillstand in Fabriken. Unterdessen bemühen sich andere Länder, ihre Abhängigkeit zu reduzieren. Die wenigen börsennotierten Unternehmen in diesem Bereich profitieren von den Sorgen.

Studie: Lieferketten in Gefahr

Der von den USA angezettelte Handelskrieg mit China hat zu Gegenreaktionen geführt. Beijing hat den Export von Seltenen Erden streng reguliert und teilweise eingeschränkt. Betroffen sind dabei auch europäische Partnerländer wie Deutschland. Bisher gingen Analysten davon aus, dass China etwa 60 Prozent des weltweiten Abbaus der Metalle kontrolliert sowie 90 Prozent der Verarbeitungskapazitäten. Doch eine aktuelle Studie aus Österreich sieht eine größere Abhängigkeit. Demnach sei die Lage für Europas und Deutschlands Industrie „kritisch und unterschätzt“.

Versorgungslage für Deutschlands Industrie kritisch

Demnach sei die Versorgungslage bei Seltenen Erden für Europa und Deutschland aufgrund der starken Abhängigkeit von China zunehmend kritisch. So zeigt die neue Studie des Supply Chain Intelligence Institute Austria (ASCII) verborgene Abhängigkeiten entlang der Lieferketten von Seltenen Erden. Konkret gehe die Abhängigkeit über direkte Lieferungen hinaus. So sei die Versorgung insbesondere bei kritischen Zwischenprodukten wie Magneten gefährdet. Diese sind essentiell für Zukunftstechnologien wie E-Mobilität, Windkraftanlagen und Hightech-Elektronik. Ihre Verarbeitung wird demnach fast vollständig (91 %) von China kontrolliert. Laut Studie birgt diese Abhängigkeit bislang unterschätzte Risiken: „Schon geringe geopolitische Spannungen, Exportstopps oder logistische Engpässe können Lieferketten unterbrechen und ganze Produktionsausfälle auslösen“. Heißt es. Für die Analyse haben die Forscher globale Handelsnetzwerke rund um 168 Seltene Erden-bezogene Produktgruppen in 170 Ländern von 2007 bis 2023 untersucht.

USA wollen Abhängigkeiten reduzieren

Im Gegensatz zur Europäischen Union bemühen sich die USA ganz konkret, die Abhängigkeiten von China bei Seltenen Erden zu reduzieren. So wurden staatliche Mittel in Millionenhöhe für die von MP Materials betriebene Seltene Erden-Mine Mountain Pass in Nevada bereitgestellt – die einzige Mine dieser Art im Land. Mit dem frischen Kapital soll die Produktion massiv erhöht werden. Zudem hatte auch der Telefon-Konzern Apple 500 Mio. US-Dollar zugesagt, um sich Seltene Erden zu sichern.