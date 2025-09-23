    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Werden Drohnenabwehr schnell ausbauen

    • EU-Kommission fordert schnellen Ausbau der Drohnenabwehr.
    • Europa hat Potenzial für innovative Verteidigungstechnologien.
    • Videokonferenz der Verteidigungsminister zum Drohnenwall.

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Union sollte nach Ansicht der EU-Kommission schnell und entschlossen ihre Drohnenabwehr ausbauen. "Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass wir nicht untätig herumsitzen und abwarten können", sagte ein Sprecher der Kommission in Brüssel. "Wir werden schnell und entschlossen handeln", betonte er.

    Europa verfüge über gute Erfahrungen und sollte keinesfalls unterschätzt werden, "wenn es um unsere Fähigkeiten geht, auch im Verteidigungssektor in innovative Technologien zu investieren und diese zu produzieren", hieß es zudem. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte vor knapp zwei Wochen gesagt, man müsse den Appellen aus dem Baltikum nachkommen und einen "Drohnenwall" gegen die unbemannten Flugobjekte errichten.

    Der Kommissionssprecher stellte klar, dass die EU-Staaten bei dem Thema das Sagen hätten. Die beiden wichtigsten Aspekte, mit denen sich die Kommission beschäftige, seien die Erkennung ankommender Drohnen und die Frage, wie man reagieren solle, wenn man eine Drohne entdeckt habe. Am Freitag soll eine Videokonferenz europäischer Verteidigungsminister zum geplanten Drohnenwall stattfinden./mjm/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

