Konzert „United as One World Voices of Peace" würdigt historischen Jahrestag

Renommierte Künstler werden am 23. September um 19 Uhr im legendären Lincoln Center in New York die Bühne betreten, um das mit Spannung erwartete Filmkonzert „United as One World Voices of Peace" zu geben, eine Veranstaltung zu Ehren des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs und der Gründung der Vereinten Nationen. Das von der China Media Group (CMG) präsentierte Konzert verspricht einen Abend mit außergewöhnlichen Darbietungen, die Musik, Film und globale Botschaften des Friedens und der Einheit miteinander verbinden.

Mit dabei sind der international gefeierte Klaviervirtuose Lang Lang, der Violinist Randall Goosby und die Sänger Kameron Lopreore, Efraín Solís und William Guanbo Su sowie das New York International Symphony Orchestra and Choir, das United Nations Symphony Orchestra und die United Nations Singers.

Das Konzert würdigt die mühsame, aber bedeutende Geschichte des Weltkriegs gegen den Faschismus. Es erinnert an den gemeinsamen Kampf der Menschheit gegen Konflikte und Unterdrückung und unterstreicht gleichzeitig die seit acht Jahrzehnten andauernde Rolle der Vereinten Nationen bei der Förderung von Frieden, Zusammenarbeit und gegenseitigem Verständnis.

Durch die Zusammenführung von Diplomaten, UN-Vertretern und weltbekannten Künstlern verkörpert das Filmkonzert „United as One World Voices of Peace" die Ideale der internationalen Solidarität und Zusammenarbeit, für die die UNO steht. Der Abend soll nicht nur die Errungenschaften der Vergangenheit würdigen, sondern auch künftige Generationen dazu inspirieren, die Werte des Dialogs, der Einheit und der kollektiven Verantwortung beim Aufbau einer friedlicheren und enger zusammenarbeitenden Welt hochzuhalten.

Die China Media Group hat kürzlich einen weltweiten Aufruf zur Einreichung von KI-Filmproduktionen unter dem Motto „Bright Future of Humanity" (Strahlende Zukunft der Menschheit) gestartet. In der ersten Phase wurden herausragende Werke ausgewählt, die KI und Kreativität auf kreative Weise miteinander verbinden, um den Geist von „Geschichte erinnern, in Frieden leben" zu vermitteln und gleichzeitig eine gemeinsame Zukunft für die Menschheit zu entwerfen. Eine kuratierte Auswahl dieser Werke wird auch während der Veranstaltung gezeigt.

