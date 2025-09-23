Starke Ergebnisse von Tombstone – Bohrumfang auf 7.500 m erhöht

Aztec Minerals Corp. (TSX-V: AZT / WKN A2DRF0) hat die Resultate des zweiten, fünf RC-Bohrlöcher umfassenden Teils seines 2025er Programms auf dem Projekt Tombstone (SE-Arizona) vorgelegt. Insgesamt sind damit 19 RC-Löcher abgeschlossen. Aufgrund der Ergebnisse bestätigte das JV-Managementkomitee das geologische Modell und genehmigte eine Ausweitung des Programms von ursprünglich 5.000 m auf 7.500 m; die Laufzeit soll bis Ende Q4/2025 verlängert werden.

CEO Simon Dyakowski betont, insbesondere der hochgradige Abschnitt in TR25-06 unterstreiche das Potenzial der historischen Silberregion Tombstone; die Zone liege knapp 200 m nordöstlich des besten Abschnitts des Jahres 2024 (TR24-16). Man sehe fortlaufende Durchschneidungen entlang der in Richtung Westen offenen Mineralisierungszone Contention und freue sich über die Ausweitung auf das bislang größten Bohrprogramm des Unternehmens.

Bohrkampagne 2025 auf dem Tombstone-Projekt; Quelle Aztec Minerals

Geologie, Ziele und Arbeitsfortschritt

Die bisher 19 RC-Löcher (3.414,3 m) sind größtenteils Teil eines seit 2020 betriebenen „Fanrasters“ über dem Contention-System und testen dessen West- und Ostgrenzen, südliche Erweiterungen sowie Bereiche unter der nordsüdlich streichenden Hauptzone. Das Programm trifft wiederholt auf stark oxidierte, hämatitreiche, silifizierte hydrothermale Brekzien mit Quarz-Feldspat-Porphyren – typisch für in der historischen Mine Contention gefördertes Material. Zusätzlich werden Manganverdrängung in Kalkstein, Skarne, Quarzadern, Sulfidrelikte und Silifizierungen kartiert. TR25-07 ist mit -60° bis 225,6 m (195,4 m vertikal) das tiefste RC-Loch und blieb nahezu vollständig in oxidierter Mineralisierung.

Parallel läuft der Kernbohrteil zur Erkundung des zuvor identifizierten AMT-Ziels unterhalb der Bisbee-Formation in den mächtigen karbonatischen Paläozoikum-Gesteinen. NSAMT-Messungen hatten dort mehrere große, starke Leiterkörper unterhalb der historischen Au-Ag-Region angezeigt.

Nächste Schritte und Fokusbereiche

Die erfolgreiche Bohrung auf der Westseite (u. a. TR25-07) bestätigt das Modell und hebt diesen Bereich im erweiterten Programm hervor. Weitere RC-Löcher sind für „Westside“ geplant; tiefere Kernbohrungen sollen CRD/AMT-Ziele prüfen. Insgesamt zielt das 2025er Programm auf die Erweiterung der bekannten, oberflächennahen Oxid-Au-Ag-Mineralisierung nach Westen, Norden und Süden sowie in die Tiefe ab; frühe Analysen stützen das Explorationsmodell.

Übersicht des Tombstone-Projekts von Aztec Minerals

Aztec hält 85 % am JV über die Kernclaims und jüngste Zukäufe. Tombstone liegt rund 100 km südöstlich von Tucson und umfasst einen Großteil des historischen Silberdistrikts. Historisch werden 32 Mio. oz Silber und 250.000 oz Gold (1878–1939) veranschlagt. Die Mineralisierung steht vornehmlich in Zusammenhang mit der unteren Bisbee-Formation (50–300 m Tiefe), die von bis zu ~2 km mächtigen karbonatischen Paläozoikum-Formationen unterlagert wird – denselben Gesteinen, die auch die Hermosa-Taylor-Lagerstätte (~60 km südwestlich) beherbergen. Aztec sieht mögliche Verbindungen der historischen Minen zu einem größeren mesothermalen System mit CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Abbaue.

Fazit: Die aktuellen RC-Ergebnisse – insbesondere TR25-06, TR25-05 und TR25-08 – bestätigen die Kontinuität und Westausdehnung der Contention-Mineralisierung. Mit dem auf 7.500 m aufgestockten und bis Ende Q4/2025 verlängerten Programm sowie laufenden Kernbohrungen auf AMT/CRD-Ziele bleibt das Projekt Tombstone klar wachstumsorientiert. Weitere Resultate stehen aus.

