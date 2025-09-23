Cathie Wood: Dieses Krypto-Asset könnte Bitcoin überholen!

Hyperliquid ist eine Layer-1-Blockchain und eine dezentrale Börse (DEX), die für den Hochfrequenzhandel mit Perpetual-Futures und Spot-Krypto-Assets entwickelt wurde.

Bitcoin wird weiterhin den Markt anführen, jedoch werden auch andere Altcoins – darunter Hyperliquid – beginnen, ihre wahre Stärke zu zeigen, erklärt Wood gegenüber Bloomberg.

Der native Token HYPE wurde im Dezember 2024 zu einem Preis von rund 8,43 US-Dollar eingeführt und notiert aktuell bei 48,60 US-Dollar.

Wood sagte: "Wir haben unser Engagement im Bereich der digitalen Vermögenswerte insgesamt verstärkt. Ich denke, Bitcoin war der Anführer des Rudels. Die anderen folgen. Ether hat nachgezogen, und jetzt Solana. Hyperliquid ist der Neue, das neue Kind im Block."

Wood setzt auf den disruptiven Wert der Kryptowährungen.

"Wir sehen hier drei Revolutionen in einer: eine monetäre Revolution, eine Revolution der Finanzdienstleistungen und – in einem viel umfassenderen Sinn – eine Revolution der digitalen Eigentumsrechte, unveränderlicher Eigentumsrechte im Netz. So etwas hat es noch nie zuvor gegeben; möglich ist es nur dank der Blockchain-Technologie."

Vor Kurzem erklärte Wood außerdem, dass sie bei ihrer Wette bleibe, wonach Bitcoin weiterhin besser abschneiden wird als Gold.

In einem neuen Video-Update auf der Unternehmensseite von ARK sagt Wood, dass der Aufwärtstrend von Bitcoin gegenüber dem Edelmetall trotz einer jüngsten Korrektur nicht gebrochen sei.

Allerdings merkt die US-Starinvestorin an, dass der Rückgang im Bitcoin-zu-Gold-Verhältnis darauf hindeuten könnte, dass das Edelmetall eine Veränderung andeutet:

"Der Bitcoin-zu-Gold-Trend ist nicht gebrochen, hatte aber einen Rückschlag, da sich Bitcoin beruhigt hat und Gold weiter gestiegen ist. Unsere Wette ist, dass Bitcoin diesen Aufwärtstrend langfristig fortsetzen wird. Dennoch achten wir genau darauf und versuchen zu verstehen, was Gold im Verhältnis zu Bitcoin signalisiert."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion