    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    Nicht Ethereum

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cathie Wood: Dieses Krypto-Asset könnte Bitcoin überholen!

    Cathie Wood von ARK Invest sagt, dass sich ein Altcoin als ernstzunehmender Herausforderer im Bereich der digitalen Vermögenswerte entpuppen könnte.

    Für Sie zusammengefasst
    • Cathie Wood sieht Hyperliquid als starken Altcoin-Herausforderer.
    • Bitcoin bleibt Marktführer, Altcoins zeigen Potenzial.
    • Kryptowährungen revolutionieren Finanzen und Eigentumsrechte.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Nicht Ethereum - Cathie Wood: Dieses Krypto-Asset könnte Bitcoin überholen!
    Foto: ARK Invest

    Bitcoin wird weiterhin den Markt anführen, jedoch werden auch andere Altcoins – darunter Hyperliquid – beginnen, ihre wahre Stärke zu zeigen, erklärt Wood gegenüber Bloomberg.

    Hyperliquid ist eine Layer-1-Blockchain und eine dezentrale Börse (DEX), die für den Hochfrequenzhandel mit Perpetual-Futures und Spot-Krypto-Assets entwickelt wurde.

    Der native Token HYPE wurde im Dezember 2024 zu einem Preis von rund 8,43 US-Dollar eingeführt und notiert aktuell bei 48,60 US-Dollar.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Wood sagte: "Wir haben unser Engagement im Bereich der digitalen Vermögenswerte insgesamt verstärkt. Ich denke, Bitcoin war der Anführer des Rudels. Die anderen folgen. Ether hat nachgezogen, und jetzt Solana. Hyperliquid ist der Neue, das neue Kind im Block."

    Hyperliquid zu EUR

    +0,40 %
    -12,59 %
    +5,83 %
    +21,72 %
    +inf %

    Wood setzt auf den disruptiven Wert der Kryptowährungen.

    "Wir sehen hier drei Revolutionen in einer: eine monetäre Revolution, eine Revolution der Finanzdienstleistungen und – in einem viel umfassenderen Sinn – eine Revolution der digitalen Eigentumsrechte, unveränderlicher Eigentumsrechte im Netz. So etwas hat es noch nie zuvor gegeben; möglich ist es nur dank der Blockchain-Technologie."

    Vor Kurzem erklärte Wood außerdem, dass sie bei ihrer Wette bleibe, wonach Bitcoin weiterhin besser abschneiden wird als Gold.

    Gold

    +0,68 %
    +1,49 %
    +11,13 %
    +11,38 %
    +42,48 %
    +127,88 %
    +101,04 %
    +231,45 %
    +845,40 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    In einem neuen Video-Update auf der Unternehmensseite von ARK sagt Wood, dass der Aufwärtstrend von Bitcoin gegenüber dem Edelmetall trotz einer jüngsten Korrektur nicht gebrochen sei.

    Allerdings merkt die US-Starinvestorin an, dass der Rückgang im Bitcoin-zu-Gold-Verhältnis darauf hindeuten könnte, dass das Edelmetall eine Veränderung andeutet:

    "Der Bitcoin-zu-Gold-Trend ist nicht gebrochen, hatte aber einen Rückschlag, da sich Bitcoin beruhigt hat und Gold weiter gestiegen ist. Unsere Wette ist, dass Bitcoin diesen Aufwärtstrend langfristig fortsetzen wird. Dennoch achten wir genau darauf und versuchen zu verstehen, was Gold im Verhältnis zu Bitcoin signalisiert."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nicht Ethereum Cathie Wood: Dieses Krypto-Asset könnte Bitcoin überholen! Cathie Wood von ARK Invest sagt, dass sich ein Altcoin als ernstzunehmender Herausforderer im Bereich der digitalen Vermögenswerte entpuppen könnte.