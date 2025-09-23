Offensive gegen Nvidia! Kann Chinas Chip-Gigant den Marktführer überholen?

Am Donnerstag präsentierte der rotierende Vorstandsvorsitzende Eric Xu auf der jährlichen Huawei-Connect-Konferenz eine detaillierte Dreijahresvision, die Nvidias Dominanz im boomenden Markt für künstliche Intelligenz herausfordern soll. Xu stellte die nächste Generation der Ascend-AI-Chips vor, gekoppelt mit den aufgerüsteten "SuperPod"-Designs, einem Datenzentrumssystem, das Rechenleistung, Speicher, Vernetzung, Software und Infrastrukturmanagement bündelt.

Huawei gibt offen zu, dass seine Chips in roher Leistung und Geschwindigkeit nicht mit denen von Nvidia mithalten können. Um dennoch konkurrenzfähig zu sein, setzt der Shenzhen-basierte Konzern auf bewährte Stärken: hohe Stückzahlen, schnelle Vernetzung und staatliche Unterstützung.

Huawei plant, bis zu 15.488 Chips mit einem selbstentwickelten UnifiedBus-Protokoll zu verbinden. "Nur durch SuperPod- und Cluster-Technologie können wir einen Durchbruch bei den Beschränkungen der Chipfertigung erzielen und endlose Rechenleistung für die KI-Entwicklung unseres Landes bereitstellen", sagte Xu laut der offiziellen Nachrichtenagentur Xinhua. Das Unternehmen gibt an, die Datenübertragung zwischen Chips um das 62-fache schneller als Nvidias kommende NVLink144-Technologie gestalten zu können. Zum Vergleich: Nvidias aktuelle NVLink72-Technologie verbindet 72 Grafikprozessoren und 36 Prozessoren der Grace-Serie.

Chinesische KI-Chips holen auf

Analysten von Bernstein, darunter Qingyuan Lin, kommentieren: "Huaweis Bereitschaft, seine KI-Roadmap öffentlich zu erläutern, signalisiert Vertrauen in die Resilienz der lokalen Fertigungskapazitäten." Dies sei ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau eines robusten heimischen Halbleiter-Ökosystems, das globale Lieferkettenstörungen abfedern könne.

China hat in den letzten Monaten seine Chippolitik verschärft. Präsident Xi Jinping und weitere Regierungsvertreter betonen die strategische Bedeutung der heimischen Technologieentwicklung. Unternehmen wie Huawei, Alibaba und Baidu rücken zunehmend ins Rampenlicht, nachdem sie lange ihre Fortschritte verschwiegen hatten, um die Aufmerksamkeit Washingtons zu vermeiden.

Trotz aller Fortschritte bleiben chinesische Chips in puncto Leistung hinter Nvidia und Advanced Micro Devices zurück. Bernstein zufolge erreicht ein Ascend-950-Chip nur sechs Prozent der Leistung von Nvidias kommendem VR200-Superchip. Huawei will diese Lücke durch Clusterlösungen schließen, in denen bis zu eine Million Chips vernetzt werden könnten. Neue Hochgeschwindigkeits-Speicherarchitekturen sollen den Datentransfer innerhalb der Chips erheblich beschleunigen.

Risiken und offene Fragen

Ob Huaweis Ankündigungen langfristig halten, ist unklar. Zwar überraschte das Unternehmen 2023 mit einem 7-Nanometer-Chip im Mate-60-Pro-Smartphone, doch Fortschritte darüber hinaus blieben bislang aus. Auch Xu schwieg über die geplante Fertigung der neuen Chips, was ein kritischer Engpass sein könnte. Jefferies-Analyst Edison Lee betont, dass fehlende Spitzentechnologie die größte Hürde für Chinas Unabhängigkeit von Nvidia darstelle.

Trotzdem zeigt sich Xu unbeeindruckt und setzt weiter auf sein ambitioniertes Ziel, Nvidias Position im AI-Markt zu übernehmen. "Nur durch SuperPod- und Cluster-Technologie können wir die Beschränkungen der Chipfertigung überwinden und endlose Rechenleistung für die KI-Entwicklung unseres Landes bereitstellen", wiederholte er seine Strategie für die Öffentlichkeit.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion