    Future Fuels Inc. startet ein wegweisendes Explorationsprojekt in Nunavut, das nicht nur die Uranvorkommen erschließen, sondern auch neue Maßstäbe im Umweltmanagement setzen soll.

    Future Fuels: Kursanstieg in Sicht? Neue Bewertungschancen!
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Future Fuels Inc. hat die Genehmigungen für Explorationsaktivitäten im Hornby Basin-Projekt in Nunavut erhalten.
    • Das Hornby-Projekt umfasst 3.407 km² mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, einschließlich des historischen Mountain Lake-Systems.
    • Die Feldsaison 2025 konzentriert sich auf eine geophysikalische Gravitationsbodenuntersuchung mit 540 Messstationen auf 12 Quadratkilometern.
    • Das Unternehmen plant, im Jahr 2026 eine erste Bohrkampagne mit bis zu 10.000 Metern Diamantkernbohrungen durchzuführen.
    • Future Fuels hat einen Umwelt- und Wildtiermanagementplan implementiert, um negative Auswirkungen auf die lokale Tierwelt zu minimieren.
    • Der globale Uranmarkt zeigt Anzeichen einer strukturellen Transformation, was die Nachfrage nach Uran und die Bedeutung des Hornby-Projekts erhöht.

    Der Kurs von Future Fuels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,3680EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,51 % im Plus.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,3740EUR das entspricht einem Plus von +1,63 % seit der Veröffentlichung.


    Future Fuels

    +9,71 %
    +22,76 %
    +1,14 %
    +50,85 %
    -40,00 %
    ISIN:CA36118K1084WKN:A40TUW





