Future Fuels: Kursanstieg in Sicht? Neue Bewertungschancen!

Future Fuels Inc. startet ein wegweisendes Explorationsprojekt in Nunavut, das nicht nur die Uranvorkommen erschließen, sondern auch neue Maßstäbe im Umweltmanagement setzen soll.
- Future Fuels Inc. hat die Genehmigungen für Explorationsaktivitäten im Hornby Basin-Projekt in Nunavut erhalten.
- Das Hornby-Projekt umfasst 3.407 km² mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, einschließlich des historischen Mountain Lake-Systems.
- Die Feldsaison 2025 konzentriert sich auf eine geophysikalische Gravitationsbodenuntersuchung mit 540 Messstationen auf 12 Quadratkilometern.
- Das Unternehmen plant, im Jahr 2026 eine erste Bohrkampagne mit bis zu 10.000 Metern Diamantkernbohrungen durchzuführen.
- Future Fuels hat einen Umwelt- und Wildtiermanagementplan implementiert, um negative Auswirkungen auf die lokale Tierwelt zu minimieren.
- Der globale Uranmarkt zeigt Anzeichen einer strukturellen Transformation, was die Nachfrage nach Uran und die Bedeutung des Hornby-Projekts erhöht.
