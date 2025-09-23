Indische Rupie fällt trotz Dollar-Schwäche auf Rekordtief

In Kreuzfeuer ist die Rupie geraten, nachdem die US-Regierung außergewöhnlich hohe Zölle auf indische Waren eingeführt hat und die H-1B-Visagebühren massiv erhöht hat, was insbesondere die indische IT-Branche belastet.

Die indische Rupie hat am Dienstag ein Rekordtief gegenüber dem US-Dollar erreicht und markierte mit einem Kurs von 88,79 Rupien pro US-Dollar eine neue Negativmarke. Diese Schwäche wird von mehreren Faktoren angetrieben, weswegen die Devise auch die anhaltende Dollar-Schwäche ignoriert habe, sagen Experten.

Erst am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump überraschend eine Erhöhung der Gebühren auf 100.000 US-Dollar für diese Visa-Art angekündigt, die von indischen Technologieunternehmen genutzt werden, um günstige, hochqualifizierte Mitarbeiter an ihre US-Standorte zu holen. Jetzt müssen Unternehmen wie Tata Consultancy die Zeche zahlen.

Laut Schätzungen von HSBC senden etwa 5,4 Millionen Inder in den USA jährlich rund 33 Milliarden US-Dollar nach Indien. Jedes Jahr gibt es etwa 80.000 neue Visumantragsteller, und wenn diese keine Einreiseerlaubnis erhalten würden, könnten die Überweisungszuflüsse um etwa 500 Millionen US-Dollar zurückgehen, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Indiens Währung hat in diesem Jahr zum Greenback bereits rund 3,5 Prozent an Wert verloren, was sie zur schwächsten Währung Asiens macht. Der Reserve Bank of India (RBI), der Notenbank des Landes, kommt die Schwäche sehr gelegen, da sie sowieso versucht, den Außenhandel des Landes durch eine schwächere Rupie wettbewerbsfähiger zu machen. Gleichzeitig wird ihr Job durch die US-Zölle von 50 Prozent auf indische Waren, die hohen Visa-Gebühren und den Vertrauensverlust in die Devise erschwert.

Die Schwächung der Rupie stellt eine "wichtige politische Anpassung" dar, um den Risiken einer gedämpften externen Nachfrage, insbesondere im Fertigungssektor, entgegenzuwirken, sagt Dhiraj Nim, ein Devisenstratege der ANZ Bank. Die RBI könnte daher eine kalibrierte Schwächung der Rupie zulassen, solange die Inflation niedrig bleibt und die Auslandsnachfrage nach indischen Produkten sinkt. Ein schwächerer Wechselkurs würde auch die Exportmärkte ankurbeln und die Wettbewerbsfähigkeit von Indien im globalen Handel steigern.

Im größeren Kontext ist die Rupie Teil eines größeren wirtschaftlichen Problems. Der Aktienmarkt Indiens reagiert zunehmend negativ auf die internen und externen Herausforderungen. IT-Aktien fielen allein in diesem Jahr bereits um 18 Prozent, während der breite Aktienmarkt des Landes um etwa 6,5 Prozent zulegte. Trotz positiver wirtschaftlicher Daten und Steuererleichterungen könnte sich der Kapitalabfluss aus Indien weiter verstärken. US-Politikmaßnahmen, wie die neuen Visa-Gebühren und restriktivere Vorschriften, könnten langfristig ausländische Direktinvestitionen ausbremsen und das Vertrauen in die indische Wirtschaft beeinträchtigen.

Insgesamt zeigt sich jedoch, dass die schwache Rupie und die wirtschaftlichen Herausforderungen Indiens eine zweischneidige Waffe darstellen: Einerseits könnte der günstigere Wechselkurs den Außenhandel ankurbeln, andererseits könnten die zunehmenden US-Zölle und Visa-Probleme die gesamte Wirtschaft belasten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion