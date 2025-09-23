Drohnenalarm legt skandinavische Flughäfen lahm

Ein ähnlicher Vorfall wurde aus der norwegischen Hauptstadt Oslo gemeldet, wo der Flughafen in der Nacht ebenfalls aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde. Mehrere Flüge wurden umgeleitet, nachdem dort ebenfalls Drohnen beobachtet worden sein sollen - verifiziert wurden die Sichtungen nach Polizeiangaben aber bislang nicht. Man nehme die Informationen über mögliche Drohnenaktivitäten sehr ernst, sagte Justizministerin Astri Aas-Hansen.

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Mit mehreren größeren Drohnen haben Unbekannte den Flugverkehr an einem der wichtigsten Flughäfen Nordeuropas stundenlang lahmgelegt. Die Sichtung der Drohnen sorgte am Flughafen von Kopenhagen dafür, dass am späten Montagabend gut vier Stunden lang keine Flüge starten und landen durften. Die dänische Regierung wertet den Vorfall als Angriff. Es handle sich um den "bislang schwersten Anschlag auf dänische kritische Infrastruktur", erklärte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen.

Ministerpräsident Jonas Gahr Støre sagte dem norwegischen Sender TV 2, dass man derzeit keinen Zusammenhang zwischen den Vorfällen in Kopenhagen und Oslo sehe. "Aber es ist auffällig, dass dies gleichzeitig an Flugplätzen in mehreren europäischen Ländern geschieht", wurde er von dem Sender zitiert.

Dänemark und Norwegen sind Nato-Gründungsmitglieder. Die beiden Länder gelten als wichtige Unterstützer der Ukraine, die sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg zur Wehr setzt. Vor diesem Hintergrund deutete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an, dass Russland bei dem Drohnenvorfall in Kopenhagen seine Hände im Spiel haben könnte - was der Kreml umgehend zurückwies.

Ministerpräsidentin: "Anschlag auf kritische Infrastruktur"

In Kopenhagen fielen rund 100 Flüge aus, darunter auch mehrere von und nach Deutschland. Ministerpräsidentin Frederiksen wollte keinen konkreten Verdacht gegen Russland aussprechen, eine russische Verantwortung vor dem Hintergrund jüngster Vorkommnisse in anderen Nato-Ländern aber auch nicht ausschließen.

"Wir haben Drohnen über Polen gesehen, die dort nicht hätten sein sollen. Wir haben Aktivitäten in Rumänien gesehen. Wir haben Verletzungen des estnischen Luftraums gesehen. Wir haben am Wochenende einen Hackerangriff auf europäische Flughäfen gesehen und nun Drohnen in Dänemark und auch in Oslo", listete Frederiksen auf.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht den Drohnenalarm in Kopenhagen im Kontext mit anderen Provokationen. Auch wenn die Sachlage noch untersucht werde, sei klar, dass man es mit einem Muster hartnäckiger Anfechtungen zu tun habe, schrieb sie nach einem Telefonat mit Frederiksen auf der Plattform X. Sie warnte: "Unsere kritische Infrastruktur ist in Gefahr." Europa werde darauf reagieren.

Der leitende Ermittler der Kopenhagener Polizei, Jens Jespersen, sagte, dass man unter anderem mit Blick auf Anzahl und Größe der Drohnen sowie den Zeitpunkt des Vorfalls am späten Montagabend davon ausgehe, dass vermutlich ein "fähiger Akteur" hinter dem Vorfall stecken müsse. Das bedeute, dass es sich um einen Akteur handeln müsse, der über die nötigen Fähigkeiten und Werkzeuge verfüge, um so etwas zu bewerkstelligen - vielleicht auch bloß zu Übungszwecken. Experten vermuteten, dass die Drohnen möglicherweise von einem Schiff im Öresund aus gesteuert worden sein könnten.

Dementi aus Moskau



Russland wies eine Verwicklung zurück. "Wenn man jedes Mal grundlose Anschuldigungen vorbringt, führt dies, ehrlich gesagt, dazu, dass solche Aussagen nicht mehr beachtet werden", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Wer ernsthaft und verantwortungsvoll sein wolle, dürfe nicht immer mit solchen Vorwürfen um sich werfen, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge.

Mitte September waren Drohnen im polnischen Flugraum aufgetaucht, wenige Tage später drangen Kampfflugzeuge in den estnischen Luftraum ein. Die Nato macht für die Luftraumverletzungen Russland verantwortlich. Sollte sich der Verdachtsfall in Kopenhagen bestätigen, dürfte dies die Spannungen zwischen dem westlichen Verteidigungsbündnis und dem Kreml abermals verschärfen.

Nato warnt Russland



Bereits jetzt ist die Lage höchst angespannt. Die Nato warnte Russland am Dienstag unter Androhung von Gewalt vor weiteren Luftraumverletzungen. Die Nato und die Alliierten würden im Einklang mit dem Völkerrecht alle notwendigen militärischen und nicht-militärischen Mittel einsetzen, um sich zu verteidigen und Bedrohungen aus allen Richtungen abzuschrecken, hieß es in einer Erklärung aller 32 Bündnisstaaten, die nach Beratungen in Brüssel veröffentlicht wurde.

Die Stellungnahme machte noch einmal deutlich, dass künftig nicht nur Drohnen, sondern auch russische Flugzeuge abgeschossen werden könnten, um eine Bedrohung des Bündnisgebiets auszuschließen. In Folge könnte es zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen der Nato und Russland kommen.

Beratungen nach Artikel 4 des Bündnisvertrags



Die Sitzung im Nato-Hauptquartier war auf Wunsch Estlands einberufen worden. Das baltische Land hatte am Freitag unter Berufung auf Artikel 4 des Bündnisvertrags Beratungen beantragt, nachdem drei russische Maschinen vom Typ MiG-31 rund zwölf Minuten über der Ostsee durch estnischen Luftraum geflogen waren. Artikel 4 des Nato-Vertrags sieht Konsultationen vor, wenn ein Alliierter die Unversehrtheit des Bündnisgebiets, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer Partei bedroht sieht.

Die Sonderberatungen nach Artikel 4 waren bereits die zweiten seit Anfang des Monats. Am 10. September hatte Polen Gespräche beantragt, nachdem eine zweistellige Zahl an russischen Drohnen im Luftraum Polens aufgetaucht war. Dänemark hat solche Beratungen nach dem Drohnenvorfall zunächst nicht beantragt.

Turbulente Tage für europäischen Luftverkehr



Am Flughafen Kopenhagen waren rund 20.000 Passagiere von den Beeinträchtigungen im Flugverkehr betroffen, darunter auch zahlreiche Deutsche. Noch am Dienstagnachmittag waren vereinzelte Flüge verspätet.

Damit kommt der europäische Flugverkehr weiter nicht zur Ruhe: Erst am Wochenende hatte ein Cyberangriff auf einen IT-Dienstleister zu Beeinträchtigungen an mehreren Flughäfen geführt. Darunter waren die Flughäfen Berlin, Brüssel, London Heathrow und Dublin./trs/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 7,42 auf Tradegate (23. September 2025, 16:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -0,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,49 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,91 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2222EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -32,63 %/+21,26 % bedeutet.



