Lanxess will Envalior-Anteile an Joint-Venture-Partner verkaufen - Kurssprung

Die Kölner hatten zur Gründung von Envalior vor mehr als zwei Jahren ein Andienungsrecht ausgehandelt, das sie nun ausüben wollen. In welchem Umfang und ob der Anteilsverkauf vollzogen werde, soll sich den Angaben zufolge spätestens im März 2026 entscheiden.

KÖLN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess will sich komplett von seinen Anteilen am Gemeinschaftsunternehmen Envalior trennen. Verkauft werden soll das Aktienpaket an den Joint-Venture-Partner, eine Beteiligungsgesellschaft von Advent, wie Lanxess am Dienstag mitteilte. Vertraglich vereinbart sei ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro für die angedienten Anteile. Bei der Aktie sorgten die Pläne für einen Kurssprung von zuletzt neun Prozent.

Advent sei unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit verpflichtet, die Lanxess-Beteiligung an Envalior von 40,94 Prozent entweder vollständig oder zur Hälfte zu erwerben, hieß es weiter. Mögliche Anpassungen des Kaufpreises könnten sich durch die Entwicklung des operativen Ergebnisses (Ebitda) bei Envalior ergeben. Sollte Advent die Anteile nicht übernehmen, dürfen die Kölner spätestens zum 1. April 2028 die Übernahme von mindestens der Hälfte der Anteile verlangen - dann falle der Vorbehalt der Finanzierungsfähigkeit weg.

Envalior, ein Spezialist für technische Hochleistungswerkstoffe, war im Frühjahr 2023 gegründet worden. Das Unternehmen entstand durch die Fusion des Bereichs Engineering Materials des niederländischen Konzerns Royal DSM und von Lanxess High Performance Materials. Lanxess hatte damals bereits eine erste Zahlung von 1,3 Milliarden Euro erhalten./tav/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,68 % und einem Kurs von 24,28 auf Tradegate (23. September 2025, 14:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -3,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,61 %. Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 2,12 Mrd.. Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -14,29 %/+14,29 % bedeutet.



