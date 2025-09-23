Lanxess Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 23.09.2025

Die Lanxess Aktie konnte bisher um +9,05 % auf 24,350€ zulegen. Das sind +2,020 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Lanxess ist ein globaler Spezialchemiekonzern, der innovative Produkte für diverse Industrien bietet. Mit einem breiten Portfolio an Additiven, Kunststoffen und Spezialchemikalien ist Lanxess ein führender Anbieter in der Branche. Wichtige Konkurrenten sind BASF, Evonik und Clariant. Lanxess zeichnet sich durch nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Lanxess in den letzten drei Monaten Verluste von -7,31 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um -4,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Lanxess auf -4,98 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,74 % 1 Monat -12,02 % 3 Monate -7,31 % 1 Jahr -16,55 %

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Mrd.EUR wert.

Der Chemiekonzern Lanxess will sich komplett von seinen Anteilen am Gemeinschaftsunternehmen Envalior trennen. Verkauft werden soll das Aktienpaket an den Joint-Venture-Partner, eine Beteiligungsgesellschaft von Advent, wie Lanxess am Dienstag …

Gestützt von neuen Rekorden an der Wall Street hat auch der deutsche Aktienmarkt am Dienstag etwas Auftrieb erhalten. Der Dax notierte am Nachmittag 0,5 Prozent höher bei 23.635 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,4 Prozent auf …

Aktien des Chemiekonzerns Lanxess haben am Dienstag positiv auf Pläne zum Verkauf der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Envalior reagiert. In der Spitze schnellten sie um bis zu 7,6 Prozent nach oben und waren zuletzt noch mit einem Kursplus von …

Lanxess Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.