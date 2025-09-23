Tokenwell begrüßt den namhaften Experten Matthew Lee Morgan in seinem Beraterteam

Der Experte ist derzeit Berater von World Liberty Financial und ALT5 Sigma Corp. und wird das Unternehmen bei der Skalierung und Innovation unterstützen

Toronto, ON / 23. September 2025 / IRW-Press / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) („Tokenwell“ oder das „Unternehmen“), eine innovative Kryptowährungs-Investmentplattform, deren Ziel es ist, Digital Assets für Nutzer in aller Welt zugänglich, sicher und effizient zu machen, begrüßt Herrn Matthew Lee Morgan als strategischen Berater im Unternehmen.

Herr Morgan ist Mitbegründer von Blockstreet und als strategischer Berater bei ALT5 Sigma Corporation und World Liberty Financial („WLFI“) tätig. Er ist Serienunternehmer, strategischer Berater und treibende Kraft an der Schnittstelle zwischen dezentraler Finanzwirtschaft, regulierten Märkten und menschlicher Optimierung. Matt ist Mitbegründer von Blockstreet, einer Plattform, die darauf abzielt, die nächste Generation von Entwicklern bei ihren Aktivitäten zur Markteinführung der Kryptowährung USD1 zu unterstützen, und die von einem Team mit bedeutenden VC-Netzwerken getragen wird – und dafür bekannt, Wall-Street-Know-how mit krypto-nativen Innovationen zu verbinden und als Pionier die Zukunft der globalen Kapitalmärkte mitzugestalten.

Als Schwergewicht im Blockchain-Sektor hat Matt Unternehmungen in verschiedensten Bereichen wie Digital Assets, Fintech und den regulierten Märkten gegründet, aufgebaut und anschließend veräußert.

Zu Matts Spezialgebieten zählen die Gestaltung von Digital-Asset-Strategien, die Navigation durch komplexe Regulierungssysteme sowie die Förderung von Kapitalbildungs- und Tokenisierungsinitiativen.

Matthew Lee Morgan, strategischer Berater, Tokenwell Platforms Inc. (2025)

Seine Fähigkeit, traditionelle Finanzsysteme mit dezentralen Systemen zu verbinden, hat ihn zu einem wichtigen Influencer in der Branche gemacht. Für Tokenwell ist seine Ernennung somit eine große Chance.

„Wir heißen Matthew Morgan mit großer Begeisterung im Team von Tokenwell willkommen“, erklärt Timothy Burgess, CEO von Tokenwell. „Matts nachweisliches Know-how auf dem Gebiet der Blockchain-Strategien und seine Fähigkeit, sich in den Komplexitäten des Kryptosektors zurechtzufinden, werden die weiteren Innovations- und Wachstumsinitiativen im Zusammenhang mit unserer Plattform enorm bereichern. Seine Vision passt perfekt in unseren Aufgabebereich, wo es darum geht, den Kryptosektor zu revolutionieren und sowohl unserer Community als auch unseren Investoren einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten.“