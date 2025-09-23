Kemin Industries übernimmt CJ Bio-Tochtergesellschaft CJ Youtell Biotech

DES MOINES, Iowa und SHANGHAI, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Kemin Industries, ein globaler Hersteller von Inhaltsstoffen, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit seinen Produkten und Dienstleistungen die Lebensqualität von 80 Prozent der Weltbevölkerung nachhaltig zu verbessern, gibt die Übernahme von CJ Youtell Biotech bekannt, der Enzym- und Fermentations-Tochtergesellschaft von CJ Bio. Dieser strategische Schritt stärkt Kemins Position als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Enzyminnovation für Märkte wie Tierfutter, Lebensmittel, Aquakultur, Textilien, Papier und Zellstoff sowie Biokraftstoffe.

Mit dieser Übernahme erwirbt Kemin das vollständige Eigentum an den Fermentationsanlagen von CJ Youtell und dessen Enzymproduktportfolio. CJ Youtell bringt eine erstklassige Fermentationsplattform mit zu Kemin, darunter strategisch günstig gelegene Werke in Shandong und Hunan, China. Diese neu integrierten Vermögenswerte werden das Enzymgeschäft von Kemin erweitern und es ermöglichen, leistungsstarke, nachhaltige Enzymtechnologien direkt an Kunden weltweit zu liefern.

„Wir freuen uns, CJ Youtell in der Kemin-Familie willkommen zu heißen", sagte Dr. Chris Nelson, President und CEO von Kemin Industries. „Diese Übernahme ist ein mutiger Schritt vorwärts in unserer laufenden Strategie, unseren Kunden direkt modernste Fermentationslösungen anzubieten. Die Aufnahme von CJ Youtell in unser Portfolio stärkt die Kompetenz und das Engagement von Kemin, hochwertige und innovative Enzym-Inhaltsstoffe und -Lösungen für verschiedene Branchen und weltweit anzubieten."

Die Erweiterung um die neuen Einrichtungen in China unterstützt das Wachstum von Kemin im Bereich Forschung und Entwicklung mit Labors und technischen Teams, die auf Bioengineering, Biochemie und Enzymformulierung spezialisiert sind. Durch Produktinnovationen, Effizienzsteigerungen in der Fertigung und die Lieferung hochwertiger Endprodukte wird Kemin in der Lage sein, die Produktionskosten zu optimieren, Risiken in der Lieferkette zu reduzieren und wettbewerbsfähige, hochwertige Enzymlösungen für verschiedene Märkte und Branchen anzubieten.