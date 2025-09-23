    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIndra Sistemas (A) AktievorwärtsNachrichten zu Indra Sistemas (A)
    Spaniens Regierung verhängt Waffenembargo gegen Israel

    Foto: Arne Dedert - DPA

    MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Regierung hat ein komplettes Waffenembargo gegen Israel verhängt. Das Kabinett von Ministerpräsident Pedro Sánchez billigte dazu ein Gesetzesdekret, das sofort in Kraft tritt, wie die linksgerichtete Regierung mitteilte. Das Embargo ist Teil eines Pakets von neun Maßnahmen, das Sánchez vor zwei Wochen angekündigt hatte. Damit will Madrid nach eigenen Angaben dazu beitragen, den "Völkermord in Gaza zu stoppen". Die übrigen Maßnahmen waren bereits zuvor verabschiedet worden.

    Die Verordnung untersagt sowohl den Handel mit Rüstungsgütern als auch mit Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, die dem israelischen Militär zugute kommen könnten. Zudem verbietet sie den Transit von Treibstoffen mit Ziel Israel über spanische Häfen und über den Luftraum des Landes, wenn diese militärisch eingesetzt werden können.

    Auch Einreiseverbote für Minister

    Zu den "Maßnahmen gegen den Völkermord in Gaza und zur Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung" zählen auch Einreiseverbote für israelische Minister, zusätzliche Mittel für das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) sowie ein Importverbot für Produkte aus israelischen Siedlungen.

    Ein Gesetzesdekret ist in Spanien eine vorläufige Rechtsnorm, die unmittelbar wirksam wird, aber innerhalb von 30 Tagen vom Abgeordnetenhaus bestätigt oder aufgehoben werden muss. Beobachter rechnen damit, dass das Parlament in Madrid dem Waffenembargo zustimmen wird./er/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Indra Sistemas (A) Aktie

    Die Indra Sistemas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 37,96 auf Tradegate (23. September 2025, 15:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Indra Sistemas (A) Aktie um +13,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Indra Sistemas (A) bezifferte sich zuletzt auf 6,71 Mrd..

    Indra Sistemas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6700 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
