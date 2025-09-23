dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 23.09.2025 - 15.15 Uhr
- Nvidia investiert bis zu 100 Milliarden in OpenAI.
- Lanxess verkauft Envalior-Anteile für 1,2 Milliarden Euro.
- EU-Kommission fordert Infos von Tech-Riesen zu Betrug.
Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar in OpenAI stecken
SANTA CLARA - Der Chipkonzern Nvidia will sich mit einer Investition von bis zu 100 Milliarden Dollar den Platz in künftigen Rechenzentren des ChatGPT-Entwicklers OpenAI sichern. Mit dem Investment solle der Aufbau neuer KI-Rechenzentren mit Nvidia-Technik sowie deren Energieversorgung unterstützt werden, teilten die Unternehmen mit. Nvidia ist ein zentraler Lieferant von Chipsystemen für Training und Betrieb von Software mit Künstlicher Intelligenz (KI). Nvidia-Aktien markierten im Verlauf ein Rekordhoch.
Lanxess will Envalior-Anteile an Joint-Venture-Partner verkaufen - Kurssprung
KÖLN - Der Chemiekonzern Lanxess will sich komplett von seinen Anteilen am Gemeinschaftsunternehmen Envalior trennen. Verkauft werden soll das Aktienpaket an den Joint-Venture-Partner, eine Beteiligungsgesellschaft von Advent, wie Lanxess am Dienstag mitteilte. Vertraglich vereinbart sei ein Basis-Kaufpreis von rund 1,2 Milliarden Euro für die angedienten Anteile. In welchem Umfang und ob der Anteilsverkauf vollzogen werde, soll sich den Angaben zufolge spätestens im März 2026 entscheiden. Bei der Aktie sorgten die Pläne für einen Kurssprung von zuletzt neun Prozent.
ROUNDUP 2: EU-Kommission verlangt Auskunft von US-Tech-Riesen zu Betrug
BRÜSSEL - Die Europäische Kommission verlangt von Apple , Google , Microsoft und Booking.com Auskünfte darüber, was sie gegen finanziellen Betrug auf ihren Plattformen tun. Die Brüsseler Behörde stellte ein für die Unternehmen verpflichtendes Auskunftsersuchen, wie ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte. "Dies ist auch ein wichtiger Schritt zum Schutz der Nutzer in der gesamten EU", so der Behördensprecher. Grundlage für das Ersuchen ist das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act, kurz DSA).
ROUNDUP: Tui bekommt Nahost-Konflikt zu spüren - Wintersaisonstart positiv
HANNOVER - Die Hitzewellen in Teilen Europas und der Nahost-Konflikt haben das Sommergeschäft des Reisekonzerns Tui gebremst. Bei den Pauschalreisen verzeichnete Tui zwei Prozent weniger Gäste als ein Jahr zuvor. In Deutschland lag die Zahl der Buchungen sogar fünf Prozent niedriger als vor einem Jahr, wie der Konzern am Dienstag in Hannover mitteilte. Allerdings gaben die Kunden erneut mehr aus. Tui-Chef Sebastian Ebel sieht den Konzern damit auf Kurs zu seiner geplanten Gewinnsteigerung im zu Ende gehenden Geschäftsjahr 2024/25.
ROUNDUP: Norma verkauft Wassermanagement-Sparte in die USA
MAINTAL/HILLIARD - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma verkauft seine Wassermanagement-Sparte an das US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS). Der Transaktionswert liege bei einer Milliarde US-Dollar (knapp 850 Mio Euro), teilten die Unternehmen am Dienstag mit. Nach Abzug von Steuern und Transaktionskosten sowie unter Berücksichtigung der üblichen Kaufpreisanpassungsklauseln erwartet Norma einen Nettomittelzufluss von rund 620 bis 640 Millionen Euro.
Cyberattacke: Jaguar Land Rover verlängert Produktionsstopp
COVENTRY - Der britisch-indische Autobauer Jaguar Land Rover hat seinen Produktionsstopp nach einer Cyberattacke erneut verlängert. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Fertigung bis zum 1. Oktober stillstehen. Der Fahrzeughersteller wurde Ende August zum Ziel einer Cyberattacke und hat seitdem mit den Folgen zu kämpfen.
Siemens startet Allianz für industrielle KI
HANNOVER/MÜNCHEN - Im Rennen um die industrielle KI der Zukunft hat sich Siemens Verbündete aus dem europäischen Maschinenbau geholt. Zu der neu gegründeten Datenallianz gehören neben dem Münchner Konzern auch die Werkzeugmaschinenhersteller Grob, Trumpf, Chiron, RENISHAW, Heller, das Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen und die Voith Group, wie Siemens mitteilte. Kern der Zusammenarbeit ist der Austausch anonymisierter Maschinendaten.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 216,1 auf Tradegate (23. September 2025, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +2,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,70 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 213,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +34,30 %/+47,41 % bedeutet.
Dann bleibe doch realistisch und vor allem lass doch nicht einfach immer das positive aus den Meldungen weg? Was zur Hölle soll das für ein Ansatz sein? Lese dir doch bitte mal die Beiträge hier durch. Denke doch einmal um die Ecke, puzzle es dir selbst zusammen. Und verrenne dich nicht immer, dafür scheinst Talent zu haben:
NVIDIA hat jüngst eigene CPUs präsentiert bzw. sind die ersten Benchmarks durchgesickert. NX1 heißen die. Diese basieren aber auf der Technologie ARM von ARM. Diese haben die Art von CPU entwickelt. Bei ARM CPU fehlt das C hört sich doof an ist aber so. Die Prozessoreinheit PU ist nicht zentral wie bei X86 CPUs von Intel oder AMD auf einem Chip, sondern verteilt sich wie ein riesiger Schaltkreis auf der gesamten Platine. Das wiederum hat NVIDIA mit seiner Technologie NVLink mit seiner GPU Grafik Prozessor Einheit verbunden über ein sogenannten SoC System On Chip. Heist das gesamte System wird auf einem riesigen Silizium Schaltkreis gepackt. Vorteile liegen auf der Hand. Extrem kompakt und schnell es gibt keine einzelnen Bauteile wie in einem PC Grafikkarte CPU usw die alle miteinander verbunden werden müssen. Diese SoC basierend auf ARM sollen zukünftig für Rechenzentren genutzt werden den Hauptabsatzmarkt von NVIDIA. Es gibt dann quasi ein zentrales Rechensystem nenn ich jetzt mal von NVIDIA im Angebot. Diese Bauteile sind perfekt aufeinander abgestimmt und kommen von einem Hersteller. Vergleichbar mit Apple die ihre komplette Hardware selber entwickeln um sie perfekt auf die Software abzustimmen und ihre System Handys Tablets etc.
Nachteil an ARM PU. Diese können nur von ARM lizenziert werden. Es gibt keine CPU die selbst designt werden kann man nur die allgemeine Technologie ARM lizenzieren.
Jetzt hat NVIDIA angekündigt das ganze was ich schrieb mit X86 zu machen exklusiv über Intel. Heißt man entwickelt ein SoC der auf X86 basiert also anders als bei ARM mit einer zentralen Recheneinheit die dann mittels NVLink an die GPU angeschlossen ist. Sowas gibt es bisher nicht daher steht man auch am Anfang der Entwicklung und steht am Anfang einer lang Roadmap.
Warum macht NVIDIA das alles wenn es doch über ARM alles fertig hat? Es gibt zum einen Vorteile aber auch Nachteile bei ARM PUs genauso wie bei X86. Es wird Kunden geben die für ihre Anwendungen X86 benötigen Handhelds wie Tabletts etc. benötigen das auf alle Fälle die gesamte Software ist auf X86 ausgelegt. Gleichzeitig bietet Intel die eigene Entwicklung patentierbarer CPUs an anders als bei ARM da kann man nur Lizenzen kaufen von ARM selbst. Und die CPUs und SoC lassen sich von Intel selbst fertigen heißt die Technologie bleibt auch innerhalb der Familie es muss anders als bei ARM kein Dritter ins Boot geholt werden wo immer ein Technologietransfer notwendig wird.
Deshalb rechne ich mit einer Übernahme mittelfristig durch NVIDIA oder Fusion. Ggf gibt es ein Joint Venture in dem die Foundry von Intel ausgelagert wird. NVIDIA wird verhindern wollen die Technologie weiterzugeben.
Vorteil Intel erhält massive Aufträge jeder GPU SoC in Servern und Tabletts usw wird einen Intel CPU enthalten und von Intel entwickelt und gefertigt werden.
Vorteil NVIDIA von dritten unabhängige Entwicklung und Fertigung Möglichkeit des Anbietens von SoCs mit X86. Heißt wenn jemand zukünftig KI Chips von NVIDIA beziehen will dann geht das nur als Gesamtsystem als SoC mit Intel CPU oder eigenen NVIDIA ARM NX1. Die Konkurrent AMD wird komplett ausgeschaltet. Gleichzeitig spart man sich die gesamte notwendige Entwicklungsinfrastruktur für X86 über die Intel verfügt.
NVIDIA spricht von Generationen gemeinsamer Zukunft die geplant wird. Dabei sollen völlig neue Systeme und Chips entwickelt und exklusiv bei Intel gefertigt werden. ASML und andere Hersteller von Maschinen zur Chipfertigung steigen ebenfalls weil man davon ausgeht dass Intel seine Foundry massiv ausbauen muss und so die Aufträge reinkommen. Für ASML wurden nur wegen diesem Deal die Kursziele im 20-30% erhöht weil man von massiven Aufträgen von Intel ausgeht.
Laut NVIDIA plant man sogenannte SoCs die Intels CPUs über NVLink von NVIDIA direkt mit der Grafikeinheit verbindet. Intel macht das seit Jahren auf seinen CPUs mit der eigenen entwickelten Grafikeinheit.
Laut NVIDIA soll es für den von Intel dominierten Notebookbereich von Intel dominierten Serverbereich Komplettlösungen geben. Heist die CPU und GPU werden untrennbar als ein Paket geliefert damit könnte AMD als direkte Konkurrenz von Intel und AMD komplett ausgeschaltet werden. Es soll laut NVIDIA eine Roadmap geben von Generationen neuer Chips vor allem mit dem Ziel KI Leistungen zu verbessern.
Für Intel bedeutet es nicht nur den dominierten Markt von Notebooks oder Handheld Computer zu verteidigen und den Serverbereich dadurch dass auch NVIDIA 90% seines Umsatzes mit Rechenzentren macht wird jeder durch die Verbindung mit Intel CPUs entsprechend auch Intel kaufen müssen.
Was gerade passiert ist das was wir bei Tesla Alphabet Apple bereits seit langem sehen es wird ein Ökosystem aufgebaut. NVIDIA und Inteldominieren beide den servermarkt und handheldmarkt jeder für sich in seinem Bereich nun schließt man sich zusammen und bietet Komplettprodukte ein eigenes Ökosystem.
Das ist der Grund warum Intels Kurs steigt weil jeder NVIDIA GPU oder 90% aller GPUs die verkauft werden zukünftig automatisch zu einem Verkauf eines oder mehrerer Intel CPUs führen wird.
Was ich mir vorstellen kann, dass NVIDIA mit Intel fusioniert oder Intel übernimmt um ein Komplettanbieter zu werden ich wäre mir ziemlich sicher dass die US Regierung da nichts gegen hätte.
Wenn ihr mal kurz überlegt welches Potential dieser Deal für Intel bietet könnt ihr vielleicht besser nachvollziehen was da vereinbart wurde und warum der Kurs steigt.
Und die Frage die ich häufig lese warum nicht mit AMD? AMD ist im Bereich Desktop vor Intel in allen anderen Bereichen nicht! Und das ist für NVIDIA nicht interessant. Gleichzeitig verfügt AMD über keine eigene Fertigung heißt es müsste immer ein Technologietransfer zu einem Dritten stattfinden, bei Intel bleibt alles bei Intel in den USA.
Das hat auch wenig mit Trump zu tun eher mit dem unter Biden erlassenen Chipact der Unternehmen ab 2030 zwingt in den usa chios zu produzieren und einen Technologietransfer ins Ausland insbesondere nach China und Taiwan zu behindern oder verhindern. China aus auch Taiwan gaben ha Betriebs ihrerseits reagiert während China letzte Woche quasi Verbote für den Import von gewissen NVIDIA Chips ausgesprochen hat indem es Alibaba und co aufgefordert hat alle Bestellungen zu stornieren hat Taiwan bereits 2024 TSMC verboten seine beste Fertigung im Ausland einzusetzen lange vor Trump. Das war eine direkte Reaktion auf Bidens US Anweisung bzgl. Chips.
Am Ende werden NVIDIA und Intel davon profitieren.