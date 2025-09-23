Infosys erweitert strategische Zusammenarbeit mit Sunrise, um IT-Transformation zu beschleunigen und KI-Zukunft voranzutreiben

Bengaluru, Indien, 23. September 2025 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Services und Beratung der nächsten Generation, baut seine strategische Partnerschaft mit Sunrise, dem Schweizer Telekommunikationsunternehmen, weiter aus. Gemeinsam schaffen beide Partner eine moderne, agile und sichere IT-Landschaft, die Innovationen vorantreibt und die Zukunftsfähigkeit von Sunrise stärkt. Die erweiterte Zusammenarbeit unterstreicht das gemeinsame Ziel, durch wegweisende Technologien kundenorientierte Innovationen zu fördern. Die Schwerpunkte liegen auf IT-Transformation, Datensicherheit, operativer Agilität und der Integration von Künstlicher Intelligenz.

Ziel ist es, eine robuste technologische Grundlage zu schaffen, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die operative Agilität zu steigern.

Infosys modernisiert die IT-Landschaft von Sunrise und liefert ein End-to-End-Servicepaket, das von Design und Entwicklung über Tests bis hin zu Bereitstellung und Betrieb reicht. Das Projekt führt verschiedene Anbieter erfolgreich zu einem einheitlichen Portfolio zusammen und umfasst die reibungslose Migration zahlreicher Anwendungen. Durch die enge Zusammenarbeit der Teams von Infosys und Sunrise entsteht eine skalierbare und sichere IT-Umgebung. Sie ist die Basis für die weitere Transformation von Sunrise sowie für künftige KI-gestützte Innovationen.

Infosys bringt sein Know-how in den Bereichen KI, Analytik und Daten ein und integriert Elemente von Infosys Topaz, einem KI-orientierten Angebot mit generativen Technologien. Das unterstützt Sunrise dabei, sich als KI-gestütztes Unternehmen zu etablieren. Sunrise erschließt so neue Geschäftspotenziale, indem datengestützte Erkenntnisse und intelligente Automatisierung für höhere Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität im Betrieb sorgen. Zugleich profitieren die Kunden von zuverlässigerem Service, einer schnelleren Einführung neuer Angebote und personalisierten digitalen Erlebnissen.

Anna Maria Blengino, CIO bei Sunrise, sagt: „Unsere strategische Zusammenarbeit mit Infosys ermöglicht es uns, die Technologielandschaft zu konsolidieren und Künstliche Intelligenz zu integrieren. Im Mittelpunkt steht dabei eine verbesserte Kundenerfahrung. Die Teams von Sunrise und Infosys arbeiten Seite an Seite mit echter One-Team-Mentalität daran, Plattformen zu entwickeln und bereitzustellen, die agiler, vorausschauender und skalierbarer sind."