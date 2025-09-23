Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. erholen sich, doch reicht das für eine Rallye?

Der Crypto Fear and Greed Index sank zuletzt auf 40 Punkte, von 50 in der Vorwoche, und notiert damit an der Schwelle zu "Fear". Der CMC Altcoin Season Index stieg im Wochenverlauf zwar leicht von 63 auf 67 Punkte, signalisiert damit aber lediglich relative Stärke bei Altcoins gegenüber Bitcoin – nicht jedoch eine generelle Trendwende.

Der Kryptomarkt zeigt sich am Dienstag leicht erholt, bleibt jedoch klar unter Druck. Bitcoin (BTC) notiert aktuell 0,63 Prozent im Plus bei 113.215 US-Dollar, Ethereum (ETH) liegt 0,69 Prozent auf 4.128 US-Dollar zu. XRP steigt 1,89 Prozent auf 2,86 US-Dollar, während Dogecoin (DOGE) 1,22 Prozent höher bei 0,242 US-Dollar handelt. Trotz der Tagesgewinne bleibt die Wochenbilanz rot: BTC verliert auf Sieben-Tages-Sicht 2,14 Prozent, ETH 6,51 Prozent, XRP 5,43 Prozent und DOGE sogar 9,28 Prozent (Stand: 14:30 Uhr MESZ).

"Red September" trifft den Kryptomarkt erneut

Gerade als es schien, der Markt könne der saisonalen Schwäche entkommen, hat sich das gefürchtete Muster des "Red September" erneut bestätigt. Am Montag rutschte Bitcoin zwischenzeitlich unter 113.000 US-Dollar und verzeichnete ein Tagestief von 111.986 US-Dollar – Damit droht erneut eine rote Monatskerze in dem statistisch schwächsten Monat des Jahres. Der gesamte Kryptomarkt fiel zuletzt um 3,8 Prozent unter die Marke von 4 Billionen US-Dollar.

"Die jüngsten Abflüsse sind kein struktureller Bärenmarkt, sondern Ausdruck kurzfristiger Gewinnmitnahmen und De-Leveraging“, sagt Dean Chen, Analyst bei Bitunix. Sollte der Kapitalabfluss in den kommenden Tagen stoppen, könnte Bitcoin schnell über 113.000 US-Dollar und Ethereum zurück über 4.200 US-Dollar steigen.

ETF-Abflüsse belasten die Marktstimmung

Nach starken Zuflüssen in der Vorwoche verzeichneten Krypto-ETFs aktuell Mittelabzüge. Allein am gestrigen Montag flossen 445,12 Millionen US-Dollar ab. Bitcoin-ETFs standen dabei besonders unter Druck: Fidelitys FBTC verlor 276,7 Millionen US-Dollar, ARK 21Shares ARKB rund 52,3 Millionen. Ethereum-Fonds mussten 76 Millionen US-Dollar Abflüsse verkraften.

Analysten sprechen von kurzfristigem Rebalancing nach dem jüngsten Zinsschritt der US-Notenbank. "Sollten die Inflationsdaten am Freitag unter den Erwartungen liegen, könnten die Flows rasch wieder drehen", erklärte Dean Chen von Bitunix.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



